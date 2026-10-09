Frente a la calma del mercado cambiario, que el Gobierno levanta como una bandera de triunfo hasta ahora, también aparecen cuestionamientos de economistas y analistas por las consecuencias que ven en la actividad. Muchos consideran que los valores perjudican a sectores de la economía, que no logran despegar.

En esa vereda se ubica Luis Palma Cané, que, en una charla en Pulso Financiero, por El Cronista Stream, cuestionó el modelo oficial. “Yo no soy tan optimista como el Gobierno, que roza la fantasía”, señaló. “Clavar el tipo de cambio ya lo hemos visto. No funciona”, sostuvo.

Cómo es la “economía Peter Pan”, del Gobierno, según Palma Cané

Al argumentar su postura acerca de por qué el modelo que plantea el gobierno de Javier Milei no generará crecimiento, Palma Cané aseguró que “no tiene vida” en el futuro. “No soy tan optimista como el Gobierno, que roza la fantasía. Es la economía de Peter Pan, o están hablando de otra economía”, expresó como analogía del mundo del “Nunca Jamás”, en donde los chicos no crecían.

“El modelo antiinflacionario de tener clavado el dólar y no emitir, no tiene vida. Se está agotando. Porque esta gente, con todo respeto, son financistas, son alquimistas de los bonos. Porque cuando hay un problema, la solución viene por emitir un bono . Ahora tenemos de todos los colores”, cuestionó el economista.

En ese sentido, apuntó a la economía real como un aspecto al que no mira el Ejecutivo. “El temor mío es la lucha entre inflación y crecimiento”, sostuvo. “No hay modelo teórico que acepte o llegue a la conclusión de que podés tener una inflación del 30% y un crecimiento sostenible. Yo no lo conozco . ¿Qué modelo están explicando?“, se explayó.

"En un país que no tiene moneda, la emisión es la que genera inflación", remarcó Palma Cané

Sin embargo, destacó algunas cifras como un logro de Javier Milei. “Bajar la inflación del 200% al 30%, con el brutal ajuste que se hizo, no es tan difícil. La parte política los ayudó”, señaló. “ Clavar el tipo de cambio ya lo hemos visto. No funciona ”, insistió.

Qué debería hacer el Gobierno para generar crecimiento

En tanto, hizo un diagnóstico sobre la situación. “Otro problema que tiene este modelo es el equilibrio entre distintos sectores. No es ninguna novedad. Los de punta son la minería, energía y el agropecuario; y los otros están destruidos. Dicen que la actividad está bien. Pero eso es cuando todo está bien”, remarcó.

Al ser consultado sobre qué medidas podrían tomarse pensando en el crecimiento de los sectores relegados y de un equilibrio sostenido, Palma Cané puntualizó dos concretas. “Cuando una economía está en ciclo positivo, todos los sectores crecen: no todos iguales. ¿ Por qué la industria no anda bien? Porque no hay demanda ", dijo.

“Lo primero que hay que hacer es que aumente el crédito. Yo bajaría los encajes como primera medida. Es un disparate los encajes que tiene la Argentina ahora”, señaló el economista. “Después, bajo los impuestos”, agregó.

Además, hizo hincapié en los problemas de la micro. “Cualquier política económica para mí no sirve si no llega a la gente”, advirtió.