Mientras el Gobierno ejecuta su plan para “pasar el verano”, con el Tesoro comprando divisas para afrontar vencimientos y el Banco Central enfocado en monetizar la economía vía acumulación de reservas, el mercado responde con una baja del riesgo país que ilusiona al equipo económico.

Sin embargo, para Luis Palma Cané, esta mejora financiera —aunque valorable— todavía es insuficiente para cantar victoria.

El economista advirtió que la Argentina aún debe recorrer un tramo exigente para converger con la región y reabrir genuinamente el financiamiento internacional. “El promedio del riesgo país de Sudamérica es de entre 250 y 260 puntos, de modo que todavía nos falta un camino por recorrer, aunque es cierto que estamos más cerca de poder acceder a un roll over”, explicó.

El desafío de la deuda: capital vs. intereses

Para Palma Cané, la distinción entre el capital y los intereses es clave para entender la urgencia de volver a los mercados voluntarios. “Este año vencen 20 mil millones de deuda, pagamos solamente 4 mil, faltan 16 mil. La única manera de pagar esto es hacer roll over, ir al mercado internacional de deuda y emitir un nuevo bono a más largo plazo y con lo que se recauda poder cancelar deuda”.

Sin embargo, la restricción inmediata pasa por los flujos de caja . “Lo que se tiene que pagar sí o sí son los intereses, el capital se puede rollear, pero no así los intereses, que te exigen tener caja”, señaló.

Por este motivo, el foco de los inversores cambió: “Todo el mundo está mirando no tanto la inflación, sino el incremento de las reservas”.

Respecto a la política cambiaria, Palma Cané fue categórico sobre el momento actual: “Hoy no están en condiciones de liberar el tipo de cambio, esa es la verdad y hay que decirlo con todas las letras”.

Y pese a no estar de acuerdo teóricamente con su función, el especialista validó la estrategia de bandas cambiarias como un mecanismo transitorio de anclaje. “Como bien dijo el Presidente el otro día, las bandas sirven para dejar un margen de previsibilidad del tipo de cambio hasta que la gente entienda que no va a haber más saltos, es coherente”, indicó.

“Es un instrumento para generar confianza y que el mercado se acostumbre a esta nueva normalidad, pero una vez logrado eso, las bandas tienen que desaparecer y el tipo de cambio tiene que flotar”, agregó.

No obstante, encendió una luz de alerta sobre el nivel del dólar. “El tipo de cambio hoy está atrasado. Discutir eso es abstracto, el mismo BCRA hizo un análisis del tipo de cambio real al año 2024 y ya estamos un 6% atrasados”, advirtió Palma Cané.

Y sentenció: “Si no nos acomodamos rápidamente, cada vez se va a ir retrasando más y vamos a tener más problemas en la cuenta corriente”.

El “poder de fuego” para salir del cepo

Para el economista, la salida del control de cambios requiere una posición de fortaleza en el Banco Central que evite la volatilidad extrema.

“Como es la base monetaria de la Argentina, y los flujos de dólares, estimo que para poder flotar tranquilo, hay que tener un poder de fuego de como mínimo 10 mil millones de dólares de reservas libres. En ese momento, yo siendo BCRA, no tendría ningún problema en dejarlo flotar”, calculó.

El objetivo final es evitar oscilaciones bruscas que afecten la actividad: “Flotar no quiere decir que el BCRA acepte cualquier valor (...) las reservas tienen que ser necesarias para que si se dispara, el BCRA pueda intervenir pero no para fijar el tipo de cambio, que sea lo más previsible posible”.

“Argentina tiene que estar más monetizada”

Finalmente, Palma Cané se refirió al delicado equilibrio de la política monetaria para incentivar la demanda de pesos sin asfixiar al sector privado.

“Argentina tiene que estar mucho más monetizada, tiene que aumentar el deseo de la sociedad de mantener sus posiciones en la moneda doméstica”, explicó.