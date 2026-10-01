Los trabajadores despedidos se movilizaron frente al centro de distribución de la empresa.

La distribuidora mayorista de golosinas Potigian despidió al menos a 53 trabajadores de su centro de distribución que tiene en el partido de Esteban Echeverría, todos afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio. Los telegramas llegaron el lunes 28 de septiembre, durante el feriado por el Día del Empleado de Comercio, y el gremio respondió con una protesta frente al establecimiento para reclamar las reincorporaciones.

La empresa habría apelado al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite abonar solo el 50% de las indemnizaciones en casos de fuerza mayor o falta de trabajo. Otros 42 despidos no pudieron ser confirmados de manera oficial, pero alcanzarían a afiliados del sindicato de Camioneros.

El conflicto se trasladó este martes a una audiencia ante la Delegación Lomas de Zamora del Ministerio de Trabajo bonaerense, donde la empresa expuso los motivos de la decisión y el gremio insistió con el pedido de reincorporación inmediata.

La protesta frente al centro de distribución

Los 53 trabajadores cesanteados rechazaron las notificaciones de despido a través del sindicato, que se movilizó frente al predio ubicado en San Juan 1820, en la localidad de 9 de Abril, con el reclamo central de que la empresa deje sin efecto las desvinculaciones.

El Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza, cuestionó además que la empresa no haya iniciado el procedimiento preventivo de crisis que exige la legislación para poder acogerse a la reducción en el pago de las indemnizaciones. Según el dirigente, la compañía “avanza intempestivamente contra los trabajadores, dejando 53 familias en la calle”.

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Qué argumentó la empresa por los despidos

Durante la audiencia ante la autoridad laboral, representantes de Potigian vincularon los despidos con la pérdida de un contrato de distribución destinado a cadenas de estaciones de servicio. Esa explicación coincide con la cancelación, en julio, del abastecimiento que YPF le hacía a su red de autoservicios Full en estaciones de servicio, un cliente que, según trascendió, representaba cerca del 76% de las ventas de la compañía.

Desde el sindicato reclamaron que se reincorpore de inmediato a los despedidos y que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria. Esa resolución terminó dictándose en el transcurso de la tarde, por lo que la situación se retrotrae y los trabajadores quedan reincorporados mientras dure la conciliación, en principio por los próximos quince días.

Un centro inaugurado hace apenas un año

El reclamo gremial se potencia porque el centro de distribución de Esteban Echeverría había sido inaugurado hace poco más de un año, en el marco de un programa de inversiones municipal que eximió a la empresa del pago de impuestos por diez años, con un decreto que el propio intendente Fernando Gray le entregó en mano.

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Apenas un año después de anunciar que se instalaba para crecer y generar empleo, la compañía despide ahora a más de la mitad de su personal en ese centro.

Qué es Potigian y a qué se dedican

Potigian, perteneciente al Grupo Goldfarb, se dedica a la distribución mayorista de golosinas, cigarrillos, alimentos y otros productos, y opera como proveedor y operador logístico de las cadenas de estaciones de servicio Full YPF, Shell, Axion y Puma en todo el país.

Su red abastece semanalmente a más de 2000 estaciones de servicio, 2900 kioscos, 1700 autoservicios y otros 1000 comercios, con una flota de 60 vehículos de reparto y 14.500 posiciones de depósito.

El centro de distribución de Esteban Echeverría, donde se concentró el reclamo de los empleados despedidos, forma parte de esa estructura logística.