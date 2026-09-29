Empleados de Comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero y un administrativo en octubre.

Los empleados de comercio cobrarán sus salarios de septiembre durante los primeros días de octubre con un aumento de 1,9%, tal como acordó Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

Además, se confirmó el pago de una suma fija no remunerativa de $120.000.

Cómo es el último tramo del aumento para los empleados de comercio

Este incremento completa la pauta salarial de 5,7% que se definió para el trimestre julio - septiembre que fue distribuido en tres aumentos de 1,9%.

Se trata de incrementos no acumulativos calculados sobre los básicos de junio.

De esta manera, los ingresos de los trabajadores que prestan servicios en jornada completa cobrarán entre $ 1.303.900 y $ 1.373.514.

Empleados de Comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero y un administrativo en octubre.

Cuánto cobra un cajero y un administrativo, según la escala de los empleados de comercio

Las escalas vigentes del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 incorporan el último tramo del aumento del 1,9% y el pago de la suma no remunerativa de $ 120.000.

Cajeros:

Cajero A : $ 1.320.875

Cajero B : $ 1.326.821

Cajero C: $ 1.334.462

Administrativos:

Administrativo A : $ 1.316.632

Administrativo B : $ 1.321.729

Administrativo C : $ 1.326.821

Administrativo D : $ 1.342.103

Administrativo E : $ 1.354.836

Administrativo F: $ 1.373.514

Empleados de Comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero y un administrativo en octubre.

Cuánto cobran las otras categorías

Las otras categorías percibirán los siguientes sueldos:

Maestranza:

Maestranza A: $1.303.900

Maestranza B: $1.307.292

Maestranza C: $1.319.176

Auxiliares:

Auxiliar A: $ 1.320.875

Auxiliar B: $ 1.329.365

Auxiliar C: $ 1.357.383

Auxiliar Especializado A: $ 1.331.067

Auxiliar Especializado B: $ 1.346.346

Vendedores:

Vendedor A: $ 1.320.875

Vendedor B: $ 1.346.349

Vendedor C: $ 1.354.836

Vendedor D: $ 1.373.514

Cuándo se definirá el próximo aumento a los empleados de comercio

El último acuerdo paritario contempla un aumento de 5,7% que fue dividido en tres tramos de 1,9% en julio, agosto y septiembre.

Por el momento no se definió el próximo aumento, pero las cámaras empresariales y el sindicato acordaron reunirse en octubre para revisar los salarios y negociar próximos aumentos.

En esta línea, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $ 120.000 que comenzará a incorporarse a las escalas básicas en seis cuotas iguales de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.