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Los empleados de comercio cobrarán sus salarios de septiembre durante los primeros días de octubre con un aumento de 1,9%, tal como acordó Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

Además, se confirmó el pago de una suma fija no remunerativa de $120.000.

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Este incremento completa la pauta salarial de 5,7% que se definió para el trimestre julio - septiembre que fue distribuido en tres aumentos de 1,9%.

Se trata de incrementos no acumulativos calculados sobre los básicos de junio.

De esta manera, los ingresos de los trabajadores que prestan servicios en jornada completa cobrarán entre $ 1.303.900 y $ 1.373.514.

Empleados de Comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero y un administrativo en octubre.
Empleados de Comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero y un administrativo en octubre.

Cuánto cobra un cajero y un administrativo, según la escala de los empleados de comercio

Las escalas vigentes del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 incorporan el último tramo del aumento del 1,9% y el pago de la suma no remunerativa de $ 120.000.

Cajeros:

  • Cajero A: $ 1.320.875
  • Cajero B: $ 1.326.821
  • Cajero C: $ 1.334.462

Administrativos:

  • Administrativo A: $ 1.316.632
  • Administrativo B: $ 1.321.729
  • Administrativo C: $ 1.326.821
  • Administrativo D: $ 1.342.103
  • Administrativo E: $ 1.354.836
  • Administrativo F: $ 1.373.514
Empleados de Comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero y un administrativo en octubre.
Empleados de Comercio con aumento y bono confirmado: cuánto cobra un cajero y un administrativo en octubre.

Cuánto cobran las otras categorías

Las otras categorías percibirán los siguientes sueldos:

Maestranza:

  • Maestranza A: $1.303.900
  • Maestranza B: $1.307.292
  • Maestranza C: $1.319.176

Auxiliares:

  • Auxiliar A: $ 1.320.875
  • Auxiliar B: $ 1.329.365
  • Auxiliar C: $ 1.357.383
  • Auxiliar Especializado A: $ 1.331.067
  • Auxiliar Especializado B: $ 1.346.346

Vendedores:

  • Vendedor A: $ 1.320.875
  • Vendedor B: $ 1.346.349
  • Vendedor C: $ 1.354.836
  • Vendedor D: $ 1.373.514

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Por el momento no se definió el próximo aumento, pero las cámaras empresariales y el sindicato acordaron reunirse en octubre para revisar los salarios y negociar próximos aumentos.

En esta línea, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $ 120.000 que comenzará a incorporarse a las escalas básicas en seis cuotas iguales de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.