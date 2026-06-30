El Gobierno busca retomar la agenda post Adorni: los récords de Caputo y los rojos pendientes

En esta noticia Vaciamiento

Los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) denuncian que se hicieron más de 60 despidos en el área sin justificación esta misma mañana, lo que derivó en una toma pacífica del edificio.

Desde el Gobierno argumentan que se trata de una baja de contratos no renovados.

La comisión interna de CNEA contó que esta mañana más de 60 trabajadores recibieron a través del sistema de gestión documental del Estado (GDE) que “el contrato de plazo fijo que lo vincula con la Comisión Nacional de Energía Atómica finalizará definitivamente el 30 de junio, por vencimiento del plazo pactado, y no será renovado ni prorrogado”.

Luego de que se conociera la noticia, los trabajadores plantearon una toma pacífica del edificio de la sede central del CNEA, en el barrio porteño de Núñez.

En el marco de este anuncio, las autoridades decidieron el envío de refuerzos de la gendarmería al centro.

Las autoridades de la comisión, a cargo de Martín Porro, explicaron sobre las desvinculaciones que no se trata de despidos, sino de contratos no renovados, y que son en su mayoría “analistas/asistentes administrativos. No hubo despidos de ingenieros nucleares ni personal técnico especializado”.

Además, dijeron que el 100% de los desvinculados ingresaron “en 2023 bajo la modalidad de contrato de plazo fijo (no planta) durante la presidencia de Adriana Serquis”.

Sobre la llegada de Gendarmería, las autoridades de CNEA argumentaron que “por ser una institución estratégica, está custodiada” por esa fuerza. “El personal desvinculado ingresó ilegalmente al edificio y generó disturbios. Al verse desbordada, Gendarmería pidió refuerzos, incluidos vehículos blindados”.

Por último, marcaron que 42 de las 61 desvinculaciones eran de “personal que contaba solo con nivel secundario/primario”.

URGENTE!!

ATE DECIDIÓ OCUPAR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA!!



DESPIDIERON CASI 100 TRABAJADORES Y EXIGIMOS SU REINCORPORACIÓN!!



ACLARAMOS: No es verdad que el Presidente Martin Porro esté secuestrado, está atrincherado por decisión propia.



QUIEREN VACIAR EL ORGANISMO… pic.twitter.com/msLTrCCcXV — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 30, 2026

Desde ATE rechazan este planteo y sostienen que “las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”.

INDEC publicó este martes también su informe sobre dotación pública. Allí da cuenta de que en el mes, en la CNEA se recortaron 28 puestos de trabajo. Desde enero de 2024, solo en CNEA, se perdieron 524 puestos, según INDEC.

Vaciamiento

Los anuncios de despidos se dan en el marco de denuncias de los trabajadores de vaciamiento de la comisión estratégica.

Los trabajadores plantearon que el área de Asuntos Nucleares, que hoy conduce Federico Ramos Nápoli vive un vaciamiento desde inicios del Gobierno libertario.

En primer lugar, apuntaron a la privatización de IMPSA, la primera venta de una empresa con participación pública de la gestión.

Ubicada en Mendoza, la empresa se traspasó a una compañía estadounidense ARC Energy. El vínculo con CNEA, plantearon, es que es donde está el recipiente de presión del reactor CAREM.

El reactor CAREM era uno de los proyectos de reactores nucleares de menor tamaño, el cual fue paralizado en la gestión.

En la misma línea señalan que está la intención de privatizar las centrales nucleares, Atucha I y II y Embalse. También denunciaron la paralización de la operadora del microscopio electrónico del Centro Atómico Constituyentes, en la cual se desvincularon desde técnicos hasta áreas de comunicación, así como áreas que brindan asistencia a las centrales nucleares.

“Estamos funcionando muy por debajo de la dotación óptima”, plantearon.

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