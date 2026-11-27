Los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que barran o laven la vereda fuera del horario establecido pueden recibir multas de hasta 300 unidades fijas.

La normativa porteña determina que estas tareas de limpieza únicamente están permitidas entre las 22:00 y las 09:00 horas.

La disposición surge del artículo 6° de la Ordenanza L - N° 33.581, que establece las condiciones para realizar el barrido y lavado de las aceras. Además de respetar la franja horaria, los vecinos deben evitar el derroche de agua, no obstaculizar el tránsito peatonal y disponer correctamente los residuos.

¿En qué horario está permitido barrer y baldear las veredas en CABA?

El artículo 6° de la Ordenanza L - N° 33.581 establece que el lavado y barrido de las veredas solamente puede realizarse entre las 22:00 y las 09:00 horas.

Esto significa que quienes limpien las aceras fuera de esa franja horaria pueden quedar expuestos a sanciones, ya sea que utilicen escobas para barrer o agua para lavar la superficie.

La disposición contempla una excepción para los Centros de Abastecimiento Municipales (CAM) y los mercados mayoristas y minoristas. En esos establecimientos, el lavado de veredas puede realizarse fuera del horario general, pero únicamente durante un plazo máximo de una hora después del cierre de las actividades diarias.

En concreto, la disposición establece: “El lavado y barrido de veredas sólo podrá hacerse entre las 22 y 9 horas. Para el lavado con agua deberá utilizarse balde o manguera con dispositivo de corte automático de agua, a fin de evitar su derroche. Dichas tareas se efectuarán sin entorpecer ni molestar el tránsito de los peatones ni causar ruidos molestos; además el producido del barrido deberá ser colocado en los recipientes destinados a los residuos domiciliarios y no ser arrojados en la calzada. En los casos de los Centros de Abastecimiento Municipales (CAM) y Mercados Mayoristas y Minoristas, la tarea de lavado de veredas podrá efectuarse fuera del horario indicado hasta un plazo no mayor de una (1) hora, a partir del cierre de las actividades diarias”

La normativa establece que estas tareas pueden realizarse entre las 22 y las 9, y prevé multas de hasta 300 unidades fijas para quienes incumplan las condiciones de limpieza. Fuente: Imagen ilustrativa - Gemini

¿Qué condiciones hay que cumplir al lavar o barrer la vereda?

Además de respetar el horario permitido, la ordenanza establece una serie de condiciones para realizar las tareas de limpieza:

Evitar el derroche de agua: para lavar las veredas se debe utilizar un balde o una manguera con dispositivo de corte automático.

No obstaculizar el paso: las tareas deben realizarse sin entorpecer ni molestar la circulación de los peatones.

Evitar ruidos molestos: la limpieza no debe generar sonidos que perturben a los vecinos.

Disponer correctamente los residuos: el producido del barrido debe colocarse en los recipientes destinados a los residuos domiciliarios y no arrojarse sobre la calzada.

¿De cuánto es la multa por lavar o barrer la vereda fuera de horario?

El Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, establecido por la Ley 451, contempla sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con la limpieza de las aceras.

De acuerdo con el apartado 1.3.23, las multas pueden oscilar entre 30 y 300 unidades fijas (UF) por las infracciones allí contempladas.

En específico, el texto indica: “El/la titular o responsable del inmueble frentista donde se efectúe el lavado de la acera en horarios no reglamentarios, o no utilizase balde o manguera con dispositivo de corte automático de agua a fin de evitar su derroche, o no mantenga el aseo de las mismas, es sancionado/a con multa de treinta (30) a trescientas (300) unidades fijas. Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios”