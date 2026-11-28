El bizcochuelo, un clásico en la repostería, se transforma en una opción rápida y saludable al prepararlo en la freidora de aire. Este método no solo reduce el uso de aceite, sino que también garantiza un resultado esponjoso y delicioso. Ideal para quienes buscan una alternativa práctica y menos calórica, esta receta promete satisfacer antojos con un mínimo esfuerzo y un máximo sabor.

Cómo hacer bizcochuelo en la freidora de aire

El bizcochuelo, un clásico en la repostería, se transforma en una opción rápida y saludable al prepararlo en la freidora de aire. Este método no solo reduce el uso de aceite, sino que también asegura un resultado esponjoso y delicioso. Ideal para quienes buscan una alternativa práctica y menos calórica, esta receta promete satisfacer antojos con un mínimo esfuerzo y un máximo sabor.

El proceso de hacer bizcochuelo en la freidora de aire es sencillo. Se inicia con la preparación de la mezcla, que suele incluir ingredientes básicos como huevos, azúcar, harina y polvo de hornear. Es importante batir bien los ingredientes para incorporar aire y lograr una textura liviana. Luego, se vierte la mezcla en el molde de silicona y se lleva a la freidora de aire precalentada, cuidando los tiempos de cocción para obtener un bizcochuelo dorado y esponjoso.

Ingredientes

3 huevos

1 taza de azúcar

1 taza de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 taza de leche

1/2 taza de aceite

Esencia de vainilla al gusto

Bizcochuelo en tabla de Hudson.

¿Cuál es el procedimiento para cocinarlo?

Comenzar la preparación del bizcochuelo es fácil. Primero, en un recipiente grande, batir los tres huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva clara y espumosa. Es fundamental que esta etapa se realice con un batidor manual o eléctrico durante unos 5-7 minutos, ya que esta acción incorpora aire, que es crucial para la esponjosidad del bizcochuelo.

Una vez que se logra la mezcla deseada, añadir la leche y el aceite y seguir batiendo para integrar bien los líquidos. Luego, incorporar la harina y el polvo de hornear, previamente tamizados, en forma de lluvia. Es recomendable hacerlo en tres tandas para facilitar la mezcla. Finalmente, agregar la esencia de vainilla y mezclar suavemente con una espátula hasta obtener una pasta homogénea.

El siguiente paso consiste en volcar la mezcla en el molde, asegurándose de que esté bien engrasado o, si se prefiere, utilizar papel manteca en la base para evitar que se pegue. Configurar la freidora de aire a 160 grados Celsius y cocinar el bizcochuelo por aproximadamente 25-30 minutos. Para verificar si está listo, se puede insertar un palillo en el centro; si sale limpio, el bizcochuelo está perfectamente cocido.

¿Cómo conservar el bizcochuelo después de hacer?

Una vez que el bizcochuelo esté listo y enfriado, es importante almacenarlo correctamente para preservar su frescura. Se recomienda envolverlo en film adherente y conservarlo en un lugar fresco y seco, o en la heladera si se desea que se mantenga más tiempo. Este bizcochuelo puede perdurar hasta cinco días bajo estas condiciones.

Si se planea disfrutar del bizcochuelo más adelante, una buena opción es congelarlo. Para esto, cortarlo en porciones antes de envolverlo bien en film o en un recipiente hermético. De esta manera, se puede descongelar una porción a la vez según el antojo, manteniendo su textura y sabor originales.

Preparar un bizcochuelo en la freidora de aire es una alternativa ideal que combina practicidad y sabor, haciendo de la repostería en casa una tarea accesible para todos. Con el uso del Molde Silicona Airfryer Freidora Aire 20x6 cm Redonda de Hudson, se garantiza un resultado esponjoso, fácil de desmoldar y listo para disfrutar.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.