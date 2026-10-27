El escritor y analista político Jorge “Turco” Asís volvió a encender las alarmas en el escenario político nacional con una de sus habituales y ácidas radiografías sobre el panorama político.

En su columna titulada “El Blindaje Institucional”, publicada en su portal Jorge Asís Digital, el periodista advirtió sobre un proceso de desgaste “prematuro” en la cúspide de La Libertad Avanza (LLA) y puso la lupa sobre las estrategias de supervivencia de las principales figuras de la coalición gobernante.

Para el analista, el “experimento libertario” comienza a acusar el recibo de las fricciones cotidianas y las tensiones no resueltas en la cúspide libertaria. “El pobre no da para más, está detonado”, sostuvo al reproducir comentarios que circulan en los pasillos de Gobierno.

“Está detonado”: la batalla cultural en jaque y las disputas de palacio

En su análisis, Asís sostuvo que el relato que catapultó al Presidente hacia la Casa Rosada muestra síntomas evidentes de agotamiento. Lo que en un principio se presentó como una cruzada épica contra la “casta” hoy amenaza con transformarse en un “laberinto de internas domésticas” dominado por recelos, operaciones cruzadas y el reparto de casilleros de poder.

Según su visión, la pretendida “batalla cultural” que busca imponer el círculo más íntimo de Balcarce 50 comienza a desmoronarse frente a las demandas de la economía real y las derrotas parlamentarias. El analista remarcó que, lejos de consolidar un bloque homogéneo, el oficialismo exhibe fracturas inocultables entre el núcleo duro de los libertarios puros y los aliados que llegaron para aportar músculo de gestión.

El rol de Patricia Bullrich frente al "desgaste" de Javier Milei, según Asís. X (@PatoBullrich)

En ese tablero de desconfianza mutua, el analista señaló cómo la paranoia política nubla la agenda gubernamental, generando un clima donde la cohesión interna pende de un hilo mientras las tensiones con los gobernadores y el Congreso se profundizan.

El “Plan B” de Patricia Bullrich: despegar a tiempo para sobrevivir

Uno de los puntos del texto de Asís radica en el papel que juega la senadora Patricia Bullrich. De acuerdo con el escritor, observa “con atención clínica los movimientos de la Casa Rosada” y no piensa dejarse arrastrar por un “hipotético colapso libertario”.

Asís planteó que Bullrich trabaja en su propio “Plan B”, una maniobra calculada para capitalizar políticamente el respaldo que aún conserva en el electorado de centroderecha sin quedar encadenada al destino exclusivo de los hermanos Milei. “Para salvar la ropa íntima los libertarios pueden recurrir a la frivolidad oportunamente estratégica del Plan B que anuncia la desmarcada señora Patricia Bullrich, la Montonera del Bien ”, escribió el analista.

Esto convive, al mismo tiempo, con el rol expectante de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien Asís definió como la portadora del verdadero “blindaje institucional”. Mientras la Casa Rosada margina a la titular del Senado, el analista advirtió que se mantiene erguida con agenda propia y con la capacidad de contener cualquier crisis de gobernabilidad, diferenciando la actualidad del 2001. “ Villarruel no es Chacho Álvarez; tiene en la memoria los nombres del próximo gabinete imaginario desde antes de cumplir con el juramento”, remarcó.

La cumbre secreta de los “diez capos” del PJ

Ante el cuadro que describió Asís, de “debilidad y dispersión” que exhibe el oficialismo, también se refirió a la situación del peronismo, que puso en marcha su maquinaria de reorganización. Asís reveló los detalles de un cónclave clave realizado en la Casa de La Pampa, en pleno centro porteño (con escala previa en el Hotel Emperador), donde se congregaron los principales “caciques del panperonismo”.

Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner retomaron el diálogo. Archivo el cronista

Bajo la máxima de “no interrumpir al adversario cuando se está extinguiendo solo”, el encuentro reunió a figuras de peso como Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, el operador Juan Manuel Olmos, y las espadas parlamentarias José Mayans y Germán Martínez, junto a la participación vía Zoom del gobernador formoseño Gildo Insfrán.

En tanto, el analista destacó la sugestiva ausencia de Sergio Uñac, al que Asís caracteriza como un eventual candidato de síntesis y ya posiciona como “el anti-Milei perfecto”.

“Representa la figura antagónica. Por discreción, respeto, seriedad. El pelo prolijo para acomodar con la mano, sin ninguna baladronada de batalla cultural. Si la próxima disrupción es de verdad, la normalidad se trata del postulante competitivo”, señaló en otro post sobre el sanjuanino.

“La única alternativa viable”

El objetivo del peronismo en esta etapa no pasa por empujar al abismo al Gobierno, sino por exhibir disciplina institucional y articular una agenda centrada en las deudas provinciales, el Presupuesto y el alivio para las economías familiares, mientras aguardan el desgaste natural del oficialismo.

Para Asís, la jugada del PJ es clara: consolidar la percepción ante el establishment económico y la sociedad civil de que, frente al laberinto libertario, el justicialismo sigue siendo “la única alternativa viable” de gobernabilidad en la Argentina.