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Este sábado, al mediodía de Alemania, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) expuso su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas para tratar de impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las Malvinas y se expidió en contra del pedido argentino.

Fueron 18 votos contra 3, y argumentó que no se considera competente para el caso.

Por primera vez, el país llevó al Reino Unido ante un tribunal internacional para discutir los recursos del Atlántico Sur. El Gobierno ya lo considera un proceso histórico.

El dictamen fue leído por el presidente del TIDM, el camerunés Maurice Kamaga, luego de los dos días de vista oral celebrada el 11 y 12 de noviembre en los que las delegaciones de Argentina y el Reino Unido expusieron sus argumentos a favor y en contra de las medidas cautelares, que podían ser aceptadas en su totalidad, solo parcialmente, o rechazadas.

Las medidas que pide Argentina

Argentina pidió al TIDM en octubre que obligue al Reino Unido a garantizar que no se lleven a cabo nuevas perforaciones destinadas a la explotación de hidrocarburos ni se instale infraestructura de producción alguna en la Cuenca Norte de las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina.

Buenos Aires se refiere al proyecto “Sea Lion”, cuya decisión de inversión definitiva fue aprobada en 2025 y que será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %).

Argentina argumenta la urgencia de su solicitud con los perjuicios a los que se expondría el país si en marzo de 2027 comenzasen las perforaciones, porque constituiría un “hecho consumado” con consecuencias “irreversibles”.

El proyecto de explotación no consiste solo en encontrar petróleo, sino en extraerlo a partir de 2028 mediante hasta 26 pozos y un sistema integral de producción instalado en el lecho marino, diseñado para extraer más de 300 millones de barriles durante un período de 30 años, alegó en la vista oral la delegación argentina.

Además, argumentó, al igual que la soberanía territorial de las islas Malvinas (islas Falkland para el Reino Unido) es objeto de controversia, lo mismo ocurre con los espacios marítimos del archipiélago.

Por todo ello el Estado argentino solicitó además al TIDM que obligue al Reino Unido a abstenerse de cualquier otra medida que pudiera agravar la controversia sobre la soberanía, en particular, otorgar nuevas autorizaciones para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.

La delegación argentina se refirió durante la vista oral constantemente a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las islas Malvinas.

Asimismo, alega que el archipiélago sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización.

Además de pedir que se frene la ejecución del proyecto “Sea Lion” y que se otorguen otras licencias en el futuro, Argentina solicita como tercera medida que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en detrimento de sus derechos.

Por último, exige que Londres “deje de impedir” que cumpla con las obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) sobre la protección y preservación del medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia.

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