Bullrich coquetea con una candidatura propia, pero en el seno del Gobierno descartan una posible interna en el espacio.

El Gobierno nacional salió a poner paños fríos ante las especulaciones sobre una posible interna de cara a 2027, luego de que la senadora Patricia Bullrich dejara abierta la puerta a una candidatura presidencial.

A través de su vocero Adrián Ravier, el oficialismo desestimó los rumores de divisiones dentro del espacio, relativizó las diferencias de enfoque y aseguró de manera categórica que la exministra respalda la reelección del presidente Javier Milei para el próximo turno electoral.

En conferencia de prensa, y para desactivar tensiones, el portavoz apeló a una de las máximas que suele repetir el actual mandatario: “Los liberales no somos manada”.

En esa línea, reconoció que pueden existir “diferencias de opinión“ sobre temas puntuales, pero remarcó la cohesión interna. “En la reunión de Gabinete, en la que participamos varios y también Patricia Bullrich, hay un apoyo total al Presidente en continuar él liderando su proyecto. Es el líder de este proyecto con enormes resultados”, apuntó.

La respuesta oficial también apuntó a disipar la incipiente idea de un “mileísmo sin Milei” que había comenzado a circular en algunos círculos empresariales.

Tras subrayar que “nadie mejor que él puede expresar las ideas de la libertad”, el vocero se mostró conciliador con las aspiraciones de Bullrich, al señalar que “está muy bien porque ha hecho una carrera política que todos admiramos”.

Sin embargo, fue tajante sobre los plazos: “Entiendo que sigue apoyando la idea de que Javier Milei sea quien busque la reelección. Creo que para el 2027 Patricia Bullrich apoya la candidatura del Presidente”.

Bullrich enfatizó la urgencia de consolidar el modelo económico más allá de los nombres propios. Claudio Fanchi/NA

Las aclaraciones desde la Casa Rosada llegan tras una serie de declaraciones de la senadora, quien en una reciente entrevista no descartó una nueva postulación presidencial.

“Yo probé una vez y no llegué”, recordó Bullrich, aunque fijó una condición insoslayable para su futuro político: “Voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país” .

La dirigente aseguró mantener sus “ideas intactas” y un plan de transformación nacional, marcando una agenda propia sin apurar los tiempos electorales.

Ese posicionamiento estratégico había cobrado mayor volumen durante su participación en el reciente Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Ante el establishment económico, Bullrich evitó respaldar de forma explícita la reelección de Milei y puso el foco en la necesidad de que continúe “el proyecto”.

Durante ese foro, advirtió que a las gestiones de corte republicano históricamente les costó reelegir —citando los ciclos de Alfonsín, De la Rúa y Macri—, por lo que enfatizó la urgencia de consolidar el modelo económico más allá de los nombres propios.