La histórica reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, celebrada en Shenzhen durante la cumbre de APEC, expresa una transformación que excede ampliamente las relaciones entre las tres potencias. El centro de gravedad de la economía mundial continúa desplazándose hacia el Pacífico y América Latina enfrenta el desafío de definir cómo participará de esa nueva geografía del desarrollo. El encuentro posee una dimensión excepcional: los máximos dirigentes de China, Rusia y Estados Unidos se reunieron para abordar la estabilidad estratégica internacional en un contexto de creciente competencia tecnológica, tensiones comerciales y conflictos militares.

Xi Jinping recordó que las grandes potencias tienen responsabilidades especiales en la preservación de la paz y sostuvo que la denominada trampa de Tucídides, que supone una confrontación inevitable entre una potencia ascendente y otra establecida, no constituye un destino histórico. Trump llegó a Shenzhen en una posición más condicionada que la de un presidente estadounidense capaz de imponer unilateralmente las reglas de la globalización. Su administración mantiene enormes capacidades militares, financieras y tecnológicas, pero enfrenta una competencia industrial creciente, los costos de las guerras comerciales y la necesidad de negociar con potencias que ampliaron sus márgenes de autonomía.

La propia reunión constituye una expresión de esos límites. Washington buscó durante años contener simultáneamente a Rusia y China. Sin embargo, las sanciones contra Moscú profundizaron su vinculación económica con Beijing, mientras las restricciones tecnológicas estadounidenses estimularon inversiones chinas destinadas a fortalecer su autonomía industrial. La cumbre revela que las grandes potencias necesitan construir mecanismos de coexistencia en un mundo donde el poder económico y político se encuentra cada vez más distribuido.

La diplomacia de Shenzhen

La agenda presidencial comenzó con el encuentro entre Xi Jinping y Vladimir Putin, el 18 de noviembre. Allí, el mandatario chino planteó que ambos países debían contribuir a construir un mundo multipolar y promover la democratización de las relaciones internacionales. Al día siguiente, Xi recibió a Donald Trump. Los dos presidentes acordaron elaborar un plan de acción para desarrollar una relación constructiva de estabilidad estratégica, sustentada en el respeto, la equidad y la reciprocidad. El comunicado chino atribuye a Trump una afirmación significativa: Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. Xi también propuso fortalecer la cooperación para que la inteligencia artificial permanezca bajo control humano.

En la reunión trilateral, los presidentes abordaron Ucrania, la no proliferación nuclear, Oriente Medio y la península coreana. Putin incorporó la seguridad energética, alimentaria y la gobernanza de la inteligencia artificial. Trump destacó la responsabilidad de las potencias nucleares de evitar una catástrofe. La declaración conjunta sobre paz y seguridad expresa la necesidad de recuperar mecanismos de diálogo entre países que mantienen diferencias profundas, pero cuya confrontación tendría consecuencias para toda la humanidad.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en la reunión trilateral histórica. Fuente: EPA/SPUTNIK/KREMLIN POOL VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

América Latina ya está dentro del Pacífico

Existe un aspecto de APEC que merece especial atención desde nuestro país: México, Chile y Perú forman parte de sus 21 economías. México participa desde 1993, Chile desde 1994 y Perú desde 1998. Sus trayectorias económicas son diferentes, pero comparten una decisión estratégica: construir vínculos institucionales y comerciales permanentes con Asia-Pacífico. México combina su integración industrial con Estados Unidos y su participación en los mecanismos económicos del Pacífico. Chile desarrolló una relación comercial profunda con China, particularmente en minería, alimentos y energía. Perú fortaleció sus vínculos con Asia mediante inversiones en infraestructura, entre ellas el puerto de Chancay.

Canadá y Estados Unidos también integran APEC desde su fundación, demostrando que el Pacífico constituye un espacio de interdependencia que atraviesa las divisiones geopolíticas. En Shenzhen, Xi Jinping recibió al primer ministro canadiense Mark Carney, con quien abordó la ampliación de los vínculos comerciales, la reducción de barreras arancelarias y la cooperación en energía, servicios financieros y nuevas tecnologías. Las reuniones de Xi con Putin y Trump confirmaron, además, que APEC funciona como plataforma para conversaciones estratégicas que exceden su agenda estrictamente comercial.

La pregunta para la Argentina resulta inevitable: ¿cómo puede un país con enormes recursos naturales, capacidades científicas y potencial industrial permanecer al margen de una de las principales plataformas económicas del mundo sin desarrollar una estrategia equivalente de vinculación con el Pacífico?

Nuestra frontera con Chile es una oportunidad estratégica

La Argentina construyó buena parte de su infraestructura económica mirando hacia el Atlántico. Esa orientación respondió a un determinado momento de la división internacional del trabajo, cuando Europa ocupaba un lugar central en nuestras exportaciones y relaciones comerciales. El siglo XXI exige revisar esa geografía. La extensa frontera con Chile puede convertirse en un activo estratégico para conectar la producción argentina con los puertos del Pacífico mediante corredores bioceánicos que articulen ferrocarriles, pasos cordilleranos, carreteras, plataformas logísticas y redes energéticas.

Esta agenda requiere mucho más que mejorar el transporte de materias primas. Un corredor bioceánico debe contribuir al desarrollo industrial de las regiones que atraviesa, incorporar proveedores nacionales, integrar universidades y centros tecnológicos y generar empleo de calidad. El norte argentino puede articular minería, energía, industria y logística con los puertos del norte chileno; Cuyo dispone de una posición privilegiada para fortalecer sus conexiones con Chile central, mientras la Patagonia necesita una estrategia que vincule recursos energéticos, puertos, producción y transporte.

La cooperación con China puede aportar financiamiento, tecnología y experiencia en infraestructura. Pero las prioridades deben surgir de un proyecto nacional y de acuerdos regionales capaces de asegurar beneficios productivos duraderos. La transformación de nuestra frontera con Chile en un corredor de integración económica requiere planificación, coordinación institucional y una visión estratégica compartida.

El desafío político argentino

La creciente multipolaridad internacional abre posibilidades para que América Latina amplíe su autonomía de decisión. China promueve mecanismos de cooperación con CELAC, BRICS, ASEAN, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Africana, además de defender la centralidad de Naciones Unidas. El Foro China-CELAC ofrece una plataforma para coordinar proyectos de infraestructura, ciencia, tecnología y desarrollo productivo.

En este contexto, la Argentina necesita recuperar una política exterior que articule integración latinoamericana, diversificación comercial y planificación estratégica. Shenzhen demuestra que el mundo atraviesa una transformación profunda. El Pacífico adquiere una centralidad creciente y las grandes potencias buscan nuevas formas de administrar su competencia. Para nuestro país, la respuesta debe incluir una decisión concreta: transformar la cordillera de los Andes en un espacio de integración productiva y convertir los corredores bioceánicos en instrumentos de desarrollo nacional.