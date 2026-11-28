Varias empresas extendieron sus promociones durante el fin de semana y hasta los primeros días de diciembre.

El Black Friday 2026 llegó este viernes 27 de noviembre a la Argentina, pero las promociones no se terminaron con el cierre de la jornada. Distintas empresas y plataformas decidieron extender sus campañas durante el fin de semana y, en algunos casos, hasta los primeros días de diciembre.

La estrategia busca aprovechar la última gran fecha comercial antes de Navidad y sostener el movimiento del comercio electrónico. Entre las propuestas aparecen descuentos, cuotas sin interés, reintegros y códigos promocionales para tecnología, turismo, experiencias, transporte, gastronomía y compras cotidianas.

Black Friday: las promociones que siguen después del viernes

Uno de los casos es Meliá Hotels International, que extendió su campaña hasta el domingo 29 de noviembre en melia.com. La compañía ofrece descuentos de hasta 50% en hoteles seleccionados de distintos destinos, con opciones para quienes viajan desde la Argentina.

La promoción incluye alternativas en ciudades como Barcelona, Roma y París, además de destinos de playa. En Argentina participan hoteles como Gran Meliá Iguazú y Casa Lucia, mientras que la campaña también contempla destinos internacionales como Cancún.

El hotel Gran Meliá Iguazú y su vista única.

Los miembros de MeliáRewards cuentan además con un descuento mínimo garantizado del 25% en los hoteles adheridos y pueden utilizar puntos, dinero o una combinación de ambos.

En turismo, Despegar mantendrá sus promociones hasta el 29 de noviembre, con hasta seis cuotas sin interés para vuelos, hoteles y paquetes internacionales y hasta 15 cuotas para destinos nacionales. También ofrece descuentos de hasta 20% en paquetes al Caribe y de hasta 15% en paquetes y vuelos a Brasil y otros destinos de Sudamérica, con aerolíneas seleccionadas.

Despegar mantendrá sus promociones hasta el 29 de noviembre, con hasta seis cuotas sin interés para vuelos, hoteles y paquetes internacionales. Brasil

Almundo llevará su Black Week un poco más lejos: la campaña estará vigente hasta el lunes 30 de noviembre. La propuesta incluye descuentos en vuelos, códigos promocionales de hasta u$s 130, rebajas de hasta 48% en hoteles nacionales y descuentos de hasta 65% en algunas cadenas internacionales.

Para paquetes turísticos, la agencia ofrece beneficios de hasta 48% para destinos argentinos y códigos de hasta u$s 500 para Brasil y el Caribe, además de financiación de hasta 12 cuotas sin interés en determinados productos.

Otra promoción que supera el fin de semana es la de Booking.com, que tendrá ofertas hasta el 2 de diciembre. La plataforma ofrece descuentos de hasta 40% en alojamientos y promociones adicionales para alquiler de autos, atracciones turísticas y traslados.

Tecnología, transporte y experiencias: hasta cuándo se pueden aprovechar

En tecnología, Electro World Group lanzó una campaña que continuará hasta el 2 de diciembre, con descuentos de hasta 40% y 12 cuotas sin interés en todos los productos. La oferta incluye notebooks, tablets, auriculares, smartwatches, cámaras digitales, aspiradoras robot y scooters eléctricos.

Por su parte, Casa del Audio ofrece descuentos de hasta 40% en productos seleccionados, junto con alternativas de financiación, beneficios bancarios, envío gratis en determinados productos y un reintegro del 10% pagando con MODO, sujeto a las condiciones de la promoción.

En transporte, Plataforma10 mantendrá sus beneficios hasta el 29 de noviembre. La plataforma ofrece un 15% de descuento adicional para compras realizadas desde su aplicación y hasta 12 cuotas sin interés con medios de pago adheridos.

Entre los ejemplos difundidos por la compañía aparecen pasajes como Retiro-Mar del Plata, que con la combinación de descuentos puede quedar en $ 32.500, y Retiro-Villa Gesell, con un precio promocional de $ 46.000.

Las experiencias también tendrán su propio Black Friday extendido. Bigbox concentrará su campaña entre el 27 y el 29 de noviembre, con descuentos de hasta 50% en propuestas de gastronomía, escapadas y bienestar.

Entre las promociones aparecen un ritual facial de Ibody House por $ 74.000, frente a los $ 148.000 habituales; una cena peruana para dos en Tanta por $ 96.200 y un menú de cuatro pasos para dos personas en Osaka Concepción por $ 167.300.

Supermercados y delivery: descuentos durante todo el fin de semana

En consumo cotidiano, PedidosYa Market tendrá promociones entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, con descuentos de hasta 60% y propuestas 3x1 en productos seleccionados.

La campaña incluye alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, con promociones como 2x1 en sidras, 40% en vinos y espumantes seleccionados, 3x1 en bombones Milka Oreo y 2x1 en determinados alfajores y galletitas.

La aplicación también extenderá las promociones a restaurantes. Mostaza tendrá hasta 40% de descuento en combos seleccionados, mientras que McDonald’s ofrecerá rebajas de hasta 20% y Grido sumará promociones 4x3 y 3x2 en productos seleccionados.

En el canal bancario, ICBC Mall tendrá hasta 18 cuotas sin interés durante viernes, sábado y domingo. Provincia Compras, en tanto, concentró su propuesta especial durante el viernes 27, con hasta 24 cuotas sin interés para clientes de Banco Provincia en distintas categorías.

Así, aunque el Black Friday tuvo su fecha central este viernes 27 de noviembre, buena parte de las promociones se extiende más allá de esa jornada. Turismo, tecnología, experiencias, transporte y compras online ofrecen oportunidades durante todo el fin de semana y, en algunos casos, hasta los primeros días de diciembre.