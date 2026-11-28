El presidente argentino durante un foro de economía en la ciudad de Madrid, en España.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a Luiz Inácio Lula da Silva. En ese sentido, afirmó que el líder brasileño y sus ministros “lo insultaron” y que ya mandó a su gente para “ensuciar el terreno para todo 2027”.

Sobre la ceremonia de asunción en Brasil, Milei aseguró que Lula “no me ha invitado” y agregó: “No tengo ningún interés en que lo haga tampoco”. También habló de la relación con Brasil y con España.

Los cruces con Lula

En el adelanto de una entrevista con CNN en Español, que se transmitirá este domingo a las 23hs de Argentina, Milei sostuvo que, a diferencia de Lula y sus ministros, él no insultó a nadie. “Yo no miento sobre él. Cuando digo que es un corrupto, es un corrupto. Cuando digo que fue presidiario, fue presidiario”, afirmó. Y agregó: “En ningún momento lo insulté ni nada por el estilo”.

El Presidente explicó qué es lo que dijo del mandatario brasileño. “Yo lo que dije es que es un corrupto, un ladrón y que estuvo preso, lo cual todo es cierto”, señaló.

Cómo Lula salió de la cárcel, según Milei

Lula estuvo detenido entre 2018 y 2019, tras ser condenado por corrupción en la causa conocida como Lava Jato. Siempre negó las acusaciones.

En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas porque consideró que el tribunal de Curitiba no era competente para juzgarlo. Ese fallo le devolvió sus derechos políticos y le permitió volver a competir en las elecciones.

En ese sentido, Milei cuestionó cómo terminó el caso judicial de Lula. “Quedó en libertad por una falla del procedimiento administrativo, no por ser inocente”, dijo. Según el Presidente, el líder brasileño nunca demostró su inocencia. “Fue condenado por eso. Que sea de izquierda no lo absuelve de robar”, remarcó.

Brasil-Argentina: una relación que sigue “intacta”

A pesar del cruce, Milei buscó separar el conflicto político del vínculo entre los dos países. “La relación entre Argentina y Brasil está intacta, comercialmente está intacta”, afirmó.

El punto cobra sensibilidad, ya que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Cualquier tensión entre los gobiernos genera atención en el sector empresario.

El vínculo con España y Pedro Sánchez

Consultado por las elecciones en España de este domingo 29 de noviembre y por su enfrentamiento con Pedro Sánchez, Milei sostuvo que entre ambos países existe una relación “muy profunda y de muchísimos años, en la que hay respeto y afecto”.

También relativizó el peso de los líderes políticos. “La persona que esté a cargo de manejar los destinos del país es un elemento de segundo orden”, concluyó.