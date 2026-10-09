Patricia Bullrich y Javier Milei se reunieron tras semanas de desmarques de parte de la senadora (@PatoBullrich a través de X)

Este viernes, tras semanas de tensión interna, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente Javier Milei se reunieron en privado para dialogar sobre sus diferencias.

Es que, en las últimas semanas, la exministra de Seguridad mostró una actitud llamativa hacia el mismo Gobierno del que forma parte: en diferentes oportunidades salió a criticar o a diferenciarse de distintas políticas y sucesos de la gestión.

Por ello, para calmar las aguas frente a esta situación, Bullrich se reunió con el Presidente esta mañana: así lo informó la legisladora a través de sus redes sociales.

La ex integrante del PRO compartió una foto junto a Javier Milei y reveló que tuvieron una “conversación profunda”. “Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, comentó.

Por su parte, el mandatario compartió en su cuenta de Instagram: “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”.

El encuentro, que duró más de dos horas, se produjo después de una serie de declaraciones de la senadora en las que dejó en claro sus diferencias con la estrategia del oficialismo, en especial en lo que refiere al tratamiento de la Ley de Tierras, la situación del DNU 70/2023 y decisiones relacionadas con el Presupuesto 2027, como los recortes en Discapacidad.

A casi un año de las elecciones de 2027, las diferencias internas se dan en un marco en el que la imagen de Bullrich crece y, en muchos relevamientos de opinión pública, incluso supera a la del Presidente.

La senadora reconoce esto y, por ello, durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata planteó una idea que la separó aún más de Milei: la necesidad de consolidar el modelo económico más allá de los nombres propios . El intento del Gobierno por “bajar la espuma”.

Los reclamos de Bullrich al Gobierno

El último cortocircuito fue por el pliego de la fiscal Susana Pernas. Esta semana, Bullrich anticipó que votaría en contra de la designación enviada por el Poder Ejecutivo, por la actuación de la funcionaria en el caso Chocobar.

Pocos días antes, la senadora había cuestionado la estrategia legislativa de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado: consideró “apresurado” avanzar con el capítulo de tierras de la Ley de Propiedad Privada sin que hubiera una definición judicial sobre el decreto presidencial.

“Tendríamos que haber esperado a que la Justicia hablara como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, planteó.

Patricia Bullrich en el Coloquio de IDEA 2026, única exponente del oficialismo FisherBrca

Al día siguiente, antes del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, insistió con el tema. Advirtió que impulsar una ley cuando ya hay un decreto vigente sobre la misma materia podía debilitar la herramienta jurídica del Gobierno. “Estas cosas hay que pensarlas dos veces”, dijo.

Las críticas ya habían empezado en septiembre por los cambios en materia de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. Según Bullrich, esas modificaciones no se habían informado en la mesa política del oficialismo.

“Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”, afirmó el 18 de septiembre. Y reclamó: “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”.

Su primer quiebre importante, sin embargo, ocurrió meses atrás, en mayo, cuando le pidió públicamente al ex jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni, que presentara de inmediato su declaración jurada. En ese momento, alertó que una demora podía complicar políticamente al oficialismo.

La reacción del Gobierno para “bajar la espuma”

Antes de la reunión de este viernes, el Gobierno ya había intentado bajar la espuma a las especulaciones sobre una posible interna de cara a 2027, tras las señales de Bullrich sobre una eventual candidatura presidencial.

Es que, en una entrevista reciente, la senadora no descartó presentarse como candidata en 2027. “Yo probé una vez y no llegué”, recordó, y agregó: “Voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país”.

Ese posicionamiento había ganado volumen en IDEA, donde evitó respaldar de forma explícita la reelección de Milei y puso el foco en que continúe “el proyecto”. Advirtió que a las gestiones de corte republicano les costó históricamente reelegir, con los casos de Alfonsín, De la Rúa y Macri, y planteó la necesidad de consolidar el modelo económico más allá de los nombres propios.

Javier Milei saluda a Patricia Bullrich en el Tedeum del 25 de Mayo (Fuente: Presidencia)

Frente a la consulta de la prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a responder por la actitud de Bullrich. Para ello, apeló a una frase que suele repetir el Presidente: “Los liberales no somos manada”.

Y, aunque reconoció que puede haber “diferencias de opinión” sobre temas puntuales, marcó que existe cohesión interna.

“En la reunión de Gabinete, en la que participamos varios y también Patricia Bullrich, hay un apoyo total al Presidente para continuar él liderando su proyecto. Es el líder de este proyecto con enormes resultados”, apuntó.

La respuesta oficial también buscó desactivar la idea de un “mileísmo sin Milei”, que había empezado a circular en algunos círculos empresariales. “Nadie mejor que él puede expresar las ideas de la libertad”, sostuvo el vocero.

Sobre las aspiraciones de la senadora, Ravier fue conciliador: “Está muy bien porque ha hecho una carrera política que todos admiramos”. Y cerró: “Entiendo que sigue apoyando la idea de que Javier Milei sea quien busque la reelección. Creo que para el 2027 Patricia Bullrich apoya la candidatura del Presidente”.