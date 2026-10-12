Milei se expresó sobre la salud de León XIV tras el anuncio de su cirugía: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración”

El presidente Javier Milei mantuvo una entrevista con Radio Mitre y tocó varios temas: desde una eventual corrida cambiaria en 2027, pasando por una posible salida de su ministro “estrella”, Luis Caputo, y haciendo foco en la reelección de su gobierno en 2027.

En primer término, el mandatario aclaró que no espera una aceleración de la tensión cambiaria en 2027, pero que su administración se prepara para ese escenario. En esa línea, planteó que no descarta la eventualidad y que por eso trabaja en reunir los recursos necesarios: “Tengo 125.000 millones de dólares para enfrentar una corrida el año que viene”.

Con la mira puesta en el 2027, Milei señaló que, en comparación con las elecciones de 2025, la Argentina llegará mejor preparada: “El año pasado pudimos juntar 70.000 millones de dólares nada más y pudimos responder por eso. Y sobre la hora nos puso 2500 ‘palos’ el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera”.

“También es cierto que yo tenía otro Congreso, no tenía capacidad de veto. A mí me hicieron siete intentos de juicio político; me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. En ese contexto, nos corrieron por 70.000 millones de dólares y lo resolvimos. Ahora tenemos 125.000 millones de dólares y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas”, enumeró.

Milei echó por tierra los rumores sobre Luis Caputo

El Presidente defendió el rumbo de la economía y descartó las versiones sobre una salida del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo: “Nadie lo cuestiona”. Asimismo, sostuvo que tiene una “relación simbiótica” con el ministro. “Hablamos regularmente y tenemos la visión perfectamente alineada”, afirmó.

Milei aclaró durante la entrevista radial que “en el equipo hay división de trabajo”. “Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. Hay una mesa que se dedica a las cuestiones políticas, pero la decisión general de gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a Caputo, porque es mi política”, comentó el mandatario a su interlocutor.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa”, expuso con vehemencia sobre la posible salida del ministro, quien viajará este martes a Bangkok, en Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Milei es consciente de que “tuvo una política muy restrictiva en lo fiscal y sobre todo en lo monetario”, señaló Menescaldi. Presidencia

“El equipo trabajaba en una medida y, como Toto tiene un mecanismo decisorio llano, las discusiones se someten al equipo. Toto pensaba de una manera, todo el equipo de otra y él trató de resolverlo con un ejemplo nuevo, pero el equipo seguía sin adherir al planteo. Entonces me llamaron y les dije: ‘Es muy fácil, se los voy a resolver con una metáfora’. Los chicos no lo podían creer porque era la misma que había usado Caputo. Nos dijeron que siempre hacíamos lo mismo”, relató para dar muestra de la simbiosis a la que hizo relación, pero también para aclarar cualquier tipo de malentendido.

“Con muchos de los ministros, como con Caputo o Federico Sturzenegger, estamos diseñando los planes para el 2027 en adelante”, afirmó de cara a las elecciones del próximo año y adelantó: “Si tenemos un resultado similar al de octubre (y creemos que va a ser más alto), nos va a quedar una composición en el Congreso con mayoría en Cámara baja y a dos o tres de alcanzar el quórum en la Cámara alta. Creemos que vamos a dar la batalla y vamos a ser reelegidos”.

La salud del papa León XIV

Milei también volvió a referirse al anuncio de que el papa León XIV deberá ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar y la posibilidad de que esto impacte en su visita a la Argentina el próximo mes.

“El otro día hice pública la preocupación al respecto y oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios”, adelantó y sumó: “Hay dos temas importantes cuando recibís al Papa: la magnitud religiosa, ya que el 75% de la población es católica, y que, al mismo tiempo, es un jefe de Estado que es líder espiritual de millones de personas. Tiene una magnitud planetaria distinta” .

Anteriormente, el jefe de Estado ya había publicado un mensaje en sus redes cuando se conoció la noticia de la salud del Sumo Pontífice. “Mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario en su cuenta de X.