La Asociación Bancaria, dirigida por Sergio Omar Palazzo, anunció un paro de 24 horas para este lunes 27, en reclamo por el “estancamiento de las negociaciones paritarias” y por “las intimidaciones y amenazas” que habrían recibido 32 trabajadores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El paro planificado para este lunes 27 tendrá impacto en los 21 tesoros distribuidos en todo el país, lo que impactará en todas las operaciones que realizan estas entidades, tales como la logística de efectivo en billetes y monedas a nivel provincial, así como el depósito de excedentes y el retiro de fondos para cajeros automáticos de todo el país. Tal como advirtió La Bancaria, ese día “no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria. Según determinaron, el paro alterará la entrega de billetes y monedas a los bancos, por lo que quedará limitada la extracción de efectivo en los cajeros automáticos. Los cajeros más afectados serán los que se encuentren por fuera de Buenos Aires, ya que se complicará conexión logística de distribución física de dinero del dinero. El reclamo ocurre luego de que el BCRA comenzara en marzo de 2026, el proceso de cierre de 12 tesorerías regionales y que dejara operativas algunas pocas sedes como la Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, Trelew, Mendoza y Rosario. Estas entidades actúan como centros de atesoramiento y circulación monetaria. Según explicaron desde el BCRA, la decisión estuvo fundada en la aparente disminución del uso de efectivo frente a los medios electrónicos de pago. A finales de 2025, la utilización de billetes cayó un 43%, alcanzando el nivel más bajo en 5 años, con sólo 6.752,5 millones de unidades en diciembre pasado. Tras esta situación, el gremio de bancarios denunció la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del organismo. Además, protestaron que 32 trabajadores recibieron intimidaciones y amenazas. Más allá del cese de actividades dispuesto para la semana próxima, Palazzo señaló que “de no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”. En tanto, exigieron que se garantice “la estabilidad laboral y condiciones de trabajo” de todos los empleados involucrados en las 12 tesorerías en proceso de cierre. “Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”, sumaron. Los senadores nacionales Fernando Rejal y Fernando Salino habían presentado un proyecto de declaración al Senado en el que muestran su preocupación y rechazo por el cierre operativo delas entidades del BCRA. En el proyecto remarca que “más allá de las tendencias hacia la búsqueda de la eficiencia económica”, el Gobierno debería entender que previo a los cierres de las agencias “se deben considerar otras miradas inclusivas como las otras apuntadas.”. También argumentaron que todavía existen los modos tradicionales de realizar operaciones con efectivo, los cuales son utilizados generalmente por adultos mayores, teniendo en cuenta “limitaciones por carencia de herramientas tecnológicas, como cajeros automáticos, conectividad y billeteras virtuales”. Por último, con más cantidad de agencias, se garantizaría “la eficiencia de la distribución del efectivo en el país” a los bancos. Por lo tanto, indicaron que la decisión de rechazar los cierres “fue 100% técnica, sustentada en cuestiones geográficas y operativas, tanto tamaño de las bóvedas, cantidad de personas y flujo de envíos, entre otros aspectos”.