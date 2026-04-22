Los banqueros prevén que la mora puede seguir al alza hasta junio, pero que hacia fin de año bajará, por las acciones que ahora empiezan a hacer y se notan con unos meses de delay. La baja de las tasas activas es el motivo por el cual los bancos salen a refinanciar a los morosos, tanto a quienes tienen deudas de más de 90 días en préstamos personales como con la tarjeta de crédito, estirando plazos y bajando las tasas. “Están cruzadas las miradas: la banca pública se la ofrece directamente a los empleados públicos, y el Banco de Corrientes hasta se anima con las pymes, pero a los privados tenés que ir a pedírselo para que arranque”, revela un banquero, que comenta cómo refinancian las deudas con tarjeta desde los principales bancos públicos. “De niveles de una tasa nominal para deudores con tarjeta de entre 120 y 140% la pueden bajar a 80%. Estiran las deudas con tarjetas a 24 meses, dando entre 3 y 6 meses de gracias, a tasas a un tercio de los valores anteriores”, explica. “No hubo ningún pedido del gobierno a las políticas de los bancos. Los bancos siempre queremos que los clientes paguen. Y damos refinanciaciones cuando vemos voluntad de pago. El tema es que tiene que mejorar la capacidad de pago de la gente, su poder adquisitivo”. “Estamos refinanciando fundamentalmente contra UVA, en el orden de UVA + 12,5% para deuda de personales y tarjetas. Creemos que es la mejor opción para el cliente. Porque extendés plazo y alivianas la cuota hoy, que es lo que más aprieta al cliente”, advierte el CEO de uno de los principales bancos de la Argentina, en estricto off the record. “Refinanciamos al costo de fondeo casi. Preferimos cuidar al cliente. Por eso es importante que la tasa sea estable. Si bajan encajes, la lógica debería ser que baje la tasa activa, no que los bancos paguen más. Además, no tengo claro si hay demasiado spread entre las tasas pasivas y activas porque los bancos estamos perdiendo plata”, reconoce otro banquero. El CEO de una de las entidades financieras más importantes del sistema agrega otro dato: “Muchos bancos cortan balances en junio y hacen el write off de los deudores en situación 5 contra las previsiones. Borrás de tus libros al deudor moroso porque se autocorrige pasando pérdidas contra previsiones, pero no es fácil porque se pierde mucha plata en ese proceso. Y acá estamos para ROEs gorditos y potentes”. “Los bancos van a poner todos los cañones en reactivar el crédito, se van a animar a cotizar tasa fija a 24 meses. Empiezan a aparecer otra vez los acuerdos de alianzas de las cuotas con las empresas, cosa de que haya más financiación. Lo que sí todavía no se está cuadrando la mora, sigue muy alta”, revela otro referente del sistema. “Los bancos están líquidos en general, seguramente aprovechen para bajar algo la tasa activa, sobre todo al sector comercial y, dentro de este, a los sectores que están empujando la economía. Al estar líquidos van a bajar préstamos, sobre todo los de corto plazo, aunque no está claro cuánto tiempo puede durar esta condición. Hoy son tasas reales negativas”, completa. “Si se lograra nivelar el indicador de mora, ya sería una buena noticia como para poder pensar en una baja en la segunda etapa, que se amesete un poco el indicador, si va para abajo mucho mejor, pero como primer paso sería importante la nivelación”, detalla otro CFO. Según la Encuesta de Condiciones Crediticias del BCRA los bancos parecerían más orientados a la gestión de la cartera irregular existente antes que a la originación de nuevos préstamos. Existen iniciativas provinciales (Chaco, Corrientes, Santa Fe) a través de sus agentes financieros y hay proyectos legislativos en curso que proponen marcos regulatorios para aliviar la irregularidad en los préstamos a familias.