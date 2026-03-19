El Poder Ejecutivo oficializó este jueves el nuevo titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través del Decreto 162/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se designó a Guillermo Héctor Arancibia como director ejecutivo del organismo a partir del 18 de marzo, en reemplazo de Fernando Omar Bearzi, cuya renuncia fue aceptada con vigencia desde el día anterior. El decreto también incluyó el agradecimiento formal al funcionario saliente por los servicios prestados. Bearzi había llegado a la conducción del organismo con un perfil marcadamente técnico y financiero, vinculado al ministro de Economía Luis Caputo. Entre sus antecedentes figuran la presidencia del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el cargo de subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Arancibia, en cambio, llega con un recorrido más ligado a la gestión interna del sistema previsional. Economista con más de tres décadas de trayectoria entre el sector público, la consultoría y la academia, se desempeñaba hasta ahora como subdirector ejecutivo de Prestaciones y asesor de Pettovello en el Centro de Formación de Capital Humano. El cambio se produce en un momento de tensión interna en el organismo. La ANSES enfrenta en las próximas semanas la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales que se venían ejecutando bajo el programa Volver al Trabajo, los cuales serían reemplazados por un esquema de vouchers orientados a la capacitación laboral. Una transformación de envergadura que la nueva conducción deberá instrumentar en tiempo reducido. A eso se suma un proceso de reducción de personal en marcha, motorizado por un plan de retiros voluntarios para empleados con al menos dos años de antigüedad. Capital Humano presentó la iniciativa como parte de una estrategia más amplia de modernización institucional que apunta a digitalizar trámites y agilizar la atención a los beneficiarios, objetivo que Arancibia tendrá como mandato central desde el primer día. La rotación en la cúpula del organismo no es novedad en esta gestión. Desde diciembre de 2023, la ANSES acumula cuatro directores ejecutivos distintos, una frecuencia de cambios poco habitual incluso para un organismo que históricamente registró vaivenes en su conducción. El nuevo director asume con una agenda inmediata cargada: contener el impacto de la eliminación de planes, gestionar la reducción de planta, avanzar en la digitalización del organismo y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad en el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones que mes a mes movilizan a millones de beneficiarios.