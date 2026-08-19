ANSES informó de cuánto será la mínima en septiembre.

Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán una nueva actualización en septiembre, luego de que se informara el último dato de inflación. El incremento será del 2,1%, en línea con la variación del IPC registrada durante julio.

Con esta suba también cambiarán los montos de las principales prestaciones previsionales y continuará el bono de $ 70.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos. Este nuevo esquema determinará cuánto recibirán los adultos mayores jubilados con la mínima en el noveno mes del 2026.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre?

El haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $428.633,20 a partir de septiembre , sin contar el refuerzo extraordinario. Quienes reciban el bono completo de $ 70.000 tendrán un ingreso bruto de $ 498.633 en total. El monto final puede variar si existen descuentos, como los correspondientes a PAMI.

En tanto, el haber máximo quedará establecido en $2.884.296 para septiembre. Sin embargo, es importante aclarar que estos valores corresponden a montos brutos sin tomar en cuenta los descuentos.

ANSES confirmó el aumento para septiembre. Fuente: Shutterstock Geber86

¿Cómo quedan las pensiones de ANSES con el aumento?

La actualización también impactará sobre las distintas pensiones que forman parte del sistema previsional y asistencial. Los principales valores para pensionados en septiembre serán los siguientes:

PUAM : $342.891 y $412.891 con el bono completo.

PNC por invalidez y vejez : $300.014 la mínima y $370.014 con el refuerzo.

Pensión para madres de 7 hijos o más: $428.591 de básico y $498.591 con el adicional informado.

De esta manera, el aumento del 2,11% alcanzará a todas las prestaciones para adultos mayores administradas por ANSES durante septiembre.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 en septiembre

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA y de otros regímenes nacionales, además de titulares de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

También están incluidos quienes perciben pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más, junto con otras prestaciones graciables gestionadas por ANSES.

El bono completo será de $70.000 para quienes tengan un haber igual o inferior al mínimo jubilatorio. Para quienes superen ese monto, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el límite establecido.