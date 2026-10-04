Mientras crece la expectativa en Brasil por un posible balotaje, Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva ya votaron en el marco de las elecciones presidenciales más reñidas en los últimos años.

El primero en depositar su sufragio fue Bolsonaro, principal candidato opositor, tan solo unos 20 minutos después del inicio de la jornada electoral. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro se acercó al centro de votación ubicado en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel de Río de Janeiro, acompañado de su mujer, Fernanda Bolsonaro.

Tras emitir su voto, el senador afirmó que “Brasil necesita cambio” para acabar con la “era de atraso” del Gobierno de Lula da Silva. “Espero que los brasileños pongan fin a esta era de atraso (...) en la que se ha perdido el límite a la hora de utilizar el dinero público y la administración pública para intentar interferir en las elecciones, con los amigos de Lula interfiriendo en las elecciones, y esto tiene que cambiar”, aseveró.

Asimismo, Bolsonaro no descartó que pueda obtener una victoria en la primera vuelta de las elecciones , viendo el “movimiento muy claro” de ascenso en las encuestas de intención de voto. “Estoy más que preparado para presidir este país y devolverles a los brasileños el derecho a soñar”, añadió.

RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 04/10/2026.- El candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro se dirige a los medios tras votar. EFE/ Antonio Lacerda Fuente: EFE Antonio Lacerda

Por su parte, Lula votó hacia las 9:15 hora local en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, en el municipio de São Bernardo do Campo, entre una multitud de seguidores que esperaban desde temprano la llegada del presidente. Después de votar, Lula extendió y posó con una bandera brasileña frente a los fotógrafos dentro del establecimiento educativo.

“Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones”, dijo el mandatario a los periodistas a la salida de la escuela.

“Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo”, añadió el líder del Partido de los Trabajadores, que busca un cuarto mandato.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva tras votar hoy, domingo, 4 de octubre de 2026, posa con el vice presidente Geraldo Alckmin en un colegio electoral en la ciudad de São Bernardo do Campo (Brasil).EFE/ Sebastião Moreira.

Este domingo, más de 158 millones de votantes están habilitados para elegir la fórmula presidencial, así como los 27 gobernadores, los 513 diputados, dos tercios del Senado y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil comenzará a publicar resultados parciales a las 17 , hora de Brasilia, apenas cierren las urnas. Ese horario coincide con el de la Argentina, por lo que los primeros datos se conocerán a partir de ese momento.

Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos más votados irán al balotaje del 25 de octubre. En un eventual segundo turno, el mismo estudio ubica a Lula con 48% y a Flávio con 45%, dentro del margen de error.

Los resultados podrán seguirse en tiempo real en el Portal Resultados del TSE y en su aplicación móvil. El organismo también publicará los boletines de urna, que cualquier persona puede cotejar con los impresos mediante la aplicación Boletim na Mão.