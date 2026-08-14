El plus se pagará por una sola vez.

Durante el mes de agosto, el Gobierno entregará un bono económico que supera los $500.000 para un extenso grupo de personas.

El plus se abonará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y solo se debe cumplir con un requisito para poder cobrarlo.

El Gobierno pagará $525.682 a estas personas

Dentro de las prestaciones sociales que están bajo la órbita de la ANSES, se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU). Este programa tiene como fin acompañar a las familias en momentos importantes de su vida y que suelen requerir muchos gastos.

La APU por Adopción es la más alta.

En este sentido, la Asignación de Pago Único por Adopción es la más alta y le permite a aquellas familias que adopten un hijo, recibir un pago extra de $525.682, el cual se abona por una sola vez.

Cómo acceder al bono

La Asignación de Pago Único que emite la ANSES está destinada para los siguientes grupos de personas y trabajadores:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores por temporada.

Trabajadores rurales.

Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo.

Los requisitos para recibir el beneficio

Aquellas familias que estén interesadas en recibir la Asignación de Pago Único por Adopción deberán cumplir una serie de requisitos. Entre ellos se destaca que el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.

Además, los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

Qué documentación hay que presentar