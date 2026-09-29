Créditos para pensionados del ISSSTE con descuento del 20% de la pensión mensual para el pago del crédito.

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, cuenta con un crédito para pensionados por el ISSSTE. El Gobierno ofrece la posibilidad de un préstamo para comprar vivienda nueva o usada, construir en terreno propio o adquirir uno para edificar la casa en él.

Según lo confirmó el FOVISSSTE, el monto del crédito puede llegar a ser de un máximo de $891,555.00 MXN, actualizando el saldo conforme al valor de la UMA.

Más oportunidades para tener casa propia. FOVISSSTE

Para acceder a este crédito FOVISSSTE para pensionados del ISSSTE, las personas deben ser pensionadas por las siguientes claves:

Pensión por jubilación (101)

Por edad y tiempo de servicio (102)

Por cesantía en edad avanzada (634)

Los 7 beneficios que ofrece el crédito FONAVISSTE para pensionados del ISSSTE

Tasa de interés más baja frente a otras instituciones financieras del 2% a 4.45% anual

El crédito se otorga en Unidad de Medida y Actualización (UMA)

Pagos anticipados sin penalización para disminuir el saldo de tu crédito

FOVISSSTE apoya con 50% de los gastos notariales que se generen por el contrato de mutuo y por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad (RPP)

Descuento del 20% de la pensión mensual para el pago del crédito

Hasta 20 años para liquidar tu crédito

Se puede mancomunar

Créditos hipotecarios en pesos FOVISSSTE

Crédito FONAVISSSTE para pensionados entre 47 y 74 años

Si eres pensionado del ISSTE y tienes entre 47 y 74 años, y te pensionaste bajo las claves 101, 102 y 364. Para hacer iniciar el trámite del crédito hipotecario deberás registrar la solicitud en la entidad financiara SOFOM que mejor te convenga.

FONOVISSSTE dijo que el crédito incluye autoseguro por defunción, seguro de daños para proteger tu vivienda de eventualidades y seguro de calidad aplicable para vivienda nueva.