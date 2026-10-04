En esta noticia Los mejores destinos turísticos para pasar la jubilación dentro de España

A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 10 meses, aunque aquellos que han cotizado al menos 38 años y seis meses pueden optar en cambio por una jubilación anticipada.

En cualquier caso, llegar a la jubilación es tan importante como saber transitarla y disfrutarla. Con este objetivo es que uno debe planificar la administración de la pensión, un plan familiar y un destino en donde pasar todos esos años.

Al llegar a la jubilación, muchos pensionistas buscan un nuevo destino donde pasar su retiro y alejarse del escenario en donde transitaron su vida laboral.

Aunque muchos optan por Portugal, Francia u otros países cercanos a España, existen destinos ideales dentro de las fronteras del país, sin la necesidad de abandonar la cultura española.

Las elecciones principales para los destinos de retiro recomendados para Javier Solis. Unsplash.

Los mejores destinos turísticos para pasar la jubilación dentro de España

El argumento principal de Javier Solís, experto inmobiliario, es que no es necesario emigrar para encontrar destinos ideales para jubilarse.

Es por eso que en sus redes sociales ha elaborado un ranking con los que considera los seis pueblos más bonitos del país para jubilarse, elegidos por su clima, su entorno y su calidad de vida.

Miraflores de la Sierra (Madrid)

En el puesto número 6, Solís enlista el único enclave de interior del país. El experto argumenta que es la alternativa perfecta para quien busca la montaña y no el mar.

Justifica esta elección por tres razones: “aire puro, naturaleza y cercanía a la capital”, ya que está a menos de una hora de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama.

Miraflores, uno de los destinos recomendado por Javier Solís.

Peñíscola (Castellón)

Para el puesto 5, el experto incluye a Peñíscola, a la que califica como “la ciudad del mar”, coronada por el castillo del Papa Luna. A sus playas y su entorno tranquilo suma, como argumento añadido, una “gastronomía mediterránea excepcional”.

Sitges (Barcelona)

Definido por Solís como “un precioso pueblo costero de tradición marinera”, el cuarto puesto destaca por su arquitectura modernista y su “intensa vida cultural”, además de su cercanía a Barcelona, lo que lo convierte en una opción completa.

Almuñécar (Granada)

Para el tercer lugar, en pleno litoral mediterráneo, el experto la recomienda para quienes buscan “un microclima único” y un “ambiente histórico a los pies de Sierra Nevada”, en la conocida como Costa Tropical granadina.

Benalmádena (Málaga)

Casi al lado, en plena Costa del Sol, Benalmádena ocupa el segundo puesto. Cuenta con más de 20 kilómetros de playas, un puerto deportivo y, según Solís, “una excelente temperatura anual”.

Mijas (Málaga)

El primer lugar es para Mijas, también en la costa andaluza. El experto destaca sus “calles encaladas” y sus tradicionales “burro-taxis”.

Pero el peso de la elección del experto recae en dos factores pensados para el perfil jubilado: “una nutrida comunidad internacional” y “una amplia red de actividades para jubilados”.

En conjunto, la selección de Solís combina sobre todo destinos costeros del Mediterráneo y el sur, con el clima como gran denominador común, junto a un único enclave de montaña cerca de Madrid.