A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 10 meses, aunque aquellos que han cotizado al menos 38 años y seis meses pueden optar en cambio por una jubilación anticipada.
En cualquier caso, llegar a la jubilación es tan importante como saber transitarla y disfrutarla. Con este objetivo es que uno debe planificar la administración de la pensión, un plan familiar y un destino en donde pasar todos esos años.
Al llegar a la jubilación, muchos pensionistas buscan un nuevo destino donde pasar su retiro y alejarse del escenario en donde transitaron su vida laboral.
Aunque muchos optan por Portugal, Francia u otros países cercanos a España, existen destinos ideales dentro de las fronteras del país, sin la necesidad de abandonar la cultura española.
Los mejores destinos turísticos para pasar la jubilación dentro de España
El argumento principal de Javier Solís, experto inmobiliario, es que no es necesario emigrar para encontrar destinos ideales para jubilarse.
Es por eso que en sus redes sociales ha elaborado un ranking con los que considera los seis pueblos más bonitos del país para jubilarse, elegidos por su clima, su entorno y su calidad de vida.
Miraflores de la Sierra (Madrid)
En el puesto número 6, Solís enlista el único enclave de interior del país. El experto argumenta que es la alternativa perfecta para quien busca la montaña y no el mar.
Justifica esta elección por tres razones: “aire puro, naturaleza y cercanía a la capital”, ya que está a menos de una hora de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama.
Peñíscola (Castellón)
Para el puesto 5, el experto incluye a Peñíscola, a la que califica como “la ciudad del mar”, coronada por el castillo del Papa Luna. A sus playas y su entorno tranquilo suma, como argumento añadido, una “gastronomía mediterránea excepcional”.
Sitges (Barcelona)
Definido por Solís como “un precioso pueblo costero de tradición marinera”, el cuarto puesto destaca por su arquitectura modernista y su “intensa vida cultural”, además de su cercanía a Barcelona, lo que lo convierte en una opción completa.
Almuñécar (Granada)
Para el tercer lugar, en pleno litoral mediterráneo, el experto la recomienda para quienes buscan “un microclima único” y un “ambiente histórico a los pies de Sierra Nevada”, en la conocida como Costa Tropical granadina.
Benalmádena (Málaga)
Casi al lado, en plena Costa del Sol, Benalmádena ocupa el segundo puesto. Cuenta con más de 20 kilómetros de playas, un puerto deportivo y, según Solís, “una excelente temperatura anual”.
Mijas (Málaga)
El primer lugar es para Mijas, también en la costa andaluza. El experto destaca sus “calles encaladas” y sus tradicionales “burro-taxis”.
Pero el peso de la elección del experto recae en dos factores pensados para el perfil jubilado: “una nutrida comunidad internacional” y “una amplia red de actividades para jubilados”.
En conjunto, la selección de Solís combina sobre todo destinos costeros del Mediterráneo y el sur, con el clima como gran denominador común, junto a un único enclave de montaña cerca de Madrid.
@javiersolis_inmo
¿Cuáles son los seis pueblos más bonitos para jubilarse en España? 1- Mijas (Málaga): Famoso por sus calles encaladas, sus tradicionales burro-taxis y sus impresionantes vistas al mar. Cuenta con una nutrida comunidad internacional y una amplia red de actividades para jubilados. 2- Benalmádena (Málaga): En plena Costa del Sol, destaca por sus 20 kilómetros de playas, su puerto deportivo y su excelente temperatura anual. 3- Almuñécar (Granada): Ubicada en la Costa Tropical, es ideal si buscas un microclima único, playas mediterráneas y un ambiente histórico a los pies de Sierra Nevada. 4- Sitges (Barcelona): Un precioso pueblo costero de tradición marinera que destaca por su arquitectura modernista, su intensa vida cultural y su proximidad a Barcelona. 5- Peñíscola (Castellón): Conocida como la "Ciudad en el Mar", está coronada por el Castillo del Papa Luna. Ofrece un entorno tranquilo, preciosas playas y una gastronomía mediterránea excepcional. 6- Miraflores de la Sierra (Madrid): Es la opción perfecta si prefieres la montaña. Ubicado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ofrece aire puro, naturaleza y cercanía a la capital. Y tú, ¿en qué pueblo de España te jubilarías?, te leo en comentarios. #javiersolis_inmo♬ sonido original - Experto Inmobiliario