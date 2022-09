Los discursos y preguntas más picantes que tuvo que atajar Juan Manzur

Un año después de asumir como jefe de Gabinete, finalmente Juan Manzur desembarcó hoy en Diputados para dar, por primera vez, su informe de gestión ante esa Cámara. Fue en este contexto que los diputados de la oposición se vieron cara a cara con el ministro coordinador y aprovecharon para hacerle preguntas picantes.

"¿Por qué el Gobierno ha adoptado un programa económico íntegramente macrista?", le preguntó la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá. Acusó al FdT de "copiar" los tarifazos, la inflación, el aumento de la tasa de interés y el endeudamiento en dólares, tras la gira del ministro de Economía Sergio Massa por los Estados Unidos.

Asimismo, la bonaerense apuntó a los recortes en salud, vivienda y educación para achicar el déficit. "No le voy a preguntar en qué quedó del ‘gobierno de científicos' porque sería bullying", chicaneó la diputada.

Además de Del Plá, otro de los diputados que propinó los discursos más duros fue José Luis Espert, de Avanza Libertad. Espert señaló que si se restara a los "ñoquis" del Estado, la tasa de desempleo no se ubicaría en el 7% sino que se elevaría al 21%.

"No hay nada que le gane a la tasa de inflación de tres dígitos anuales y no veo que el Gobierno tenga un plan concreto no solo en materia fiscal, sino cuasifiscal para reducir la tasa de inflación en 2024", destacó el economista.

También apuntó contra los niveles de deuda pública y auguró que va a superar a los niveles de endeudamiento del gobierno de Cambiemos. "La deuda pública durante el período de Alberto Fernández va a tener el mayor crecimiento de la historia democrática, acercándose a los u$s 100.000 millones".

A su turno, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, recordó que se cumplen 1000 días del gobierno del Frente de Todos para remarcar que el país se endeudó a un ritmo de u$s 100 millones por día; 19 millones de argentinos pobres y una inflación anual de tres dígitos.

Dicho esto le planteó a Manzur que más que un "crecimiento explosivo", la Argentina registró un "rebote". "Tuvo que volver al infierno", dijo Negri al referirse a los u$s 4000 millones extra que se le pidieron al FMI. Más adelante, el cordobés se refirió al pedido de diálogo que hizo Manzur durante su exposición.

"El diálogo es una construcción", remarcó y agregó: "El diálogo y la paz social no se hace yendo solo a misa y tampoco se hacen los acuerdos político en la Basílica, se hacen acá, en el Congreso".

"¿Usted cree que está bien cuidada la Vicepresidenta?", le preguntó Negri a Manzur al referirse al ataque que recibió Cristina Kirchner en la puerta de su casa. "Vamos a poner una lupa sobre el presupuesto", dijo Negri, al referirse al proyecto que ingresa mañana.

De paso, le pidió que pongan el índice de inflación "por lo menos cerca" de la realidad, no como ocurrió el año pasado, cuando el presupuesto fue rechazado en la Cámara de Diputados.El titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, señaló que el Gobierno, en tres años, "no definió su rumbo".

Y le achacó: "Vino con un relato de ficción". "Escucharlo hablar del boom del empleo, para los argentinos que nos están viendo, dicen: ‘viven en otro mundo'".

"¿Me puede decir qué rol está cumpliendo Alberto Fernández en este Gobierno?", remató Ritondo.

María Eugenia Vidal remarcó que la visita de Manzur "coincide con días cercanos al 20 de septiembre que asumió como Jefe de Gabinete de Ministros y esto que atravesamos hoy no debería ser un hecho excepcional porque la Constitución es explicita sobre cuáles son sus obligaciones".

"¿Se puede comprometer ante la Cámara en que va a volver en el mes de noviembre?", planteó.

Por su parte el diputado nacional Waldo Wolff expresó: "En su discurso parecería que no vivimos en Argentina, no lo escuché decir la palabra inflación, ajustes, no lo escuché hablar del éxodo de nuestros jóvenes, tampoco de las muertes en Rosario por narcotráfico, no habló del recorte de educación y salud. Entonces quiero preguntarle en nombre de nuestros votantes, ¿en qué país vive jefe de gabinete de ministros?"

"Yo no soy optimista como la diputada María Eugenia Vidal, así que lo saludo con Feliz Navidad, Feliz Año nuevo y Reyes", ironizó.