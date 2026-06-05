Este jueves, 4 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 4906 - Perro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de junio

1° 4906 11° 6433 2° 8944 12° 9126 3° 8427 13° 3123 4° 4037 14° 6719 5° 2602 15° 9842 6° 1196 16° 5663 7° 3344 17° 4754 8° 6934 18° 8783 9° 1517 19° 9898 10° 0762 20° 3846

¿Qué significa soñar con Perro?

Soñar con el Perro simboliza lealtad, protección y amistad y la necesidad de apoyo incondicional.

Si aparece agresivo, advierte conflictos o traiciones; si es cariñoso, señala compañía, confianza y guía interior.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.