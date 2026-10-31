Señal de tránsito de doble circulación en la ruta.

La señal R 26 de Comienzo de Doble Mano indica que, a partir del punto en el que está instalada, una calle o ruta deja de tener circulación en un solo sentido y pasa a permitir el tránsito en ambas direcciones.

Su diseño presenta dos flechas verticales en sentidos opuestos sobre un fondo blanco y forma parte de las señales de restricción o prescriptivas del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa la señal R 26 de Comienzo de Doble Mano

El Anexo L del Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece que esta señal indica que, desde la encrucijada en la que se encuentra, la vía tiene doble sentido de circulación.

Señal de tránsito en la ruta con dos autos en diferentes direcciones. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Por lo tanto, los conductores que circulaban por una calle, avenida o ruta de sentido único deben tener presente que, después de ese punto, también podrán encontrarse con vehículos que avanzan en dirección contraria.

Dónde se coloca y qué advierte a los conductores

La normativa establece que la señal R 26 debe instalarse en la encrucijada o antes de ella, siempre en un lugar donde pueda observarse desde una distancia suficiente para que los conductores tomen las precauciones necesarias.

Su presencia advierte un cambio concreto en la organización del tránsito, de modo tal que ya no se debe circular como si todos los vehículos avanzaran en la misma dirección , sino que es necesario prestar atención a la mano contraria y respetar la distribución de la calzada.

Por qué es importante respetar esta señal de tránsito

La señal R 26 forma parte de las reglamentarias o prescriptivas, que establecen indicaciones obligatorias para quienes utilizan la vía pública. El artículo 22 de la Ley Nacional de Tránsito dispone que las reglas expresadas mediante el sistema uniforme de señalamiento son exigibles a los conductores.

Por eso, al encontrar esta señal, es importante adaptar la circulación al nuevo sentido de la vía, mantenerse en el carril correspondiente y observar el tránsito que viene de frente, sobre todo en las rutas ya que la conducción es alta velocidad.

Cuáles son las señales de tránsito de restricción

Las señales de restricción establecidas dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme son:

Circulación Exclusiva (Peatones) R 18 : indica que la circulación por ese sector está destinada exclusivamente a peatones.

Uso de Cadenas para Nieve R 19 : señala que los vehículos deben utilizar cadenas para circular en sectores con nieve o hielo.

Giro Obligatorio (Derecha) R 20 : obliga a los conductores a realizar el giro hacia la derecha.

Giro Obligatorio (Izquierda) R 20: obliga a los conductores a realizar el giro hacia la izquierda.

Señal de tránsito Captura Sistema de Señalización Vial Uniforme