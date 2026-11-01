Domingo Cavallo volvió a advertir sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, esta vez con el foco puesto en los riesgos externos que podrían afectar a la Argentina de cara a 2027. El exministro, una voz que suele ser escuchada en los pasillos de Balcarce 50 y en la city porteña, sostuvo que una eventual crisis fiscal y financiera en Estados Unidos y Europa, una depreciación del real brasileño y la competencia exportadora de China podrían complicar el escenario.

El nuevo análisis de Cavallo se conoció un día después de que Milei volviera a cuestionarlo públicamente. En su publicación, el economista insistió en la importancia de la acumulación rápida de reservas y planteó que el riesgo de una futura crisis cambiaria puede ser más grave que el riesgo inflacionario de emitir para comprar dólares.

Su propuesta incluye eliminar por completo el cepo cambiario, permitir un mercado de cambios libre y que el Banco Central compre reservas diariamente por un monto de al menos u$s 15.000 millones durante los próximos 12 meses.

Los riesgos externos que Cavallo ve para 2027

Cavallo sostuvo que la discusión pública sobre la economía argentina presta atención principalmente a dos cuestiones: el boom exportador, como argumento optimista, y el bajo nivel de consumo e inversión, como argumento pesimista.

Para el exministro de Economía, sin embargo, hay que prestar más atención al probable curso de los acontecimientos externos de cara a las elecciones del año próximo. Fue así que identificó dos riesgos principales: una crisis fiscal y financiera en Estados Unidos y Europa y una posible depreciación del real brasileño acompañada por una recesión en ese país. A eso sumó el impacto que puede tener la agresividad exportadora de China sobre la industria argentina.

En una clase en la Di Tella, Milei acusó a la dirigencia de mentir para ganar votos, respondió con dureza al exministro que criticó el fin del cepo y prometió más baja de impuestos y desregulación si es reelecto. Presidencia

“Estas circunstancias externas, sumadas a la forma que está tomando la contienda electoral interna, pueden provocar un clima de crisis para cuyo manejo no sea suficiente el optimismo inversor y exportador basado en el RIGI”, sostuvo Cavallo.

Cavallo advirtió sobre un posible “traspié” en 2027

El exministro sostuvo que el avance hacia una economía libre, abierta y respetuosa de los derechos de propiedad requiere cambios que “no pueden hacerse todos al mismo tiempo”, porque algunos necesitan discusión legislativa y construcción de consensos.

Cavallo también advirtió sobre la relación con Brasil y sostuvo que “sería un crimen que, por diferencias ideológicas, la cooperación y el comercio entre Argentina y Brasil se transformen en antagonismo y trabas políticas y comerciales”.

Cavallo se refirió a la relación de Argentina con Brasil.

En ese contexto, planteó una advertencia directa sobre 2027. Cavallo sostuvo que, “si el gobierno sigue manejando la política exterior y la economía como hasta ahora, sin un milímetro de cambios”, no puede descartarse un “traspié” en las elecciones del año próximo, que signifique “un fuerte y costoso retroceso tanto en materia económica como social”.

El plan de Cavallo: eliminar el cepo y acumular reservas

Frente a los riesgos que identifica, Cavallo cuestionó el cepo para las empresas y sostuvo que este tipo de organización monetaria y cambiaria puede acentuar los riesgos externos porque dificulta la acumulación de reservas y mantiene elevados el riesgo país y las tasas de interés en pesos.

Su propuesta es eliminar completamente el cepo y permitir que se organice “un mercado cambiario libre”, en el que el Banco Central intervenga para comprar reservas y, cuando tenga suficiente poder de fuego, para estabilizar el mercado frente a shocks externos que considere transitorios.

El otro eje de su propuesta es la acumulación de reservas. “El Banco Central debería comprar reservas diariamente a un ritmo preanunciado, por un monto no menor a 15 mil millones de dólares en los próximos doce meses”, afirmó.

Cavallo propuso que esa compra sea financiada con emisión monetaria. Señaló que el Gobierno hasta ahora no quiere avanzar en esa dirección porque teme un aumento de la inflación, pero sostuvo que, si se explica el sentido de la medida, el efecto inflacionario sería mínimo.

La razón central de su planteo aparece en otro pasaje del artículo: “En materia de lucha contra la inflación, el riesgo de una eventual crisis cambiaria futura antes de que se logre la estabilización completa de la economía, es más peligroso que el riesgo de emisión por acumulación de reservas”.

Según Cavallo, la eliminación del cepo para las empresas y la compra de reservas con emisión también ayudarían a reducir las tasas de interés, tanto en pesos como en dólares, a través de una disminución del riesgo país y de una expansión del crédito bancario en pesos.

La secuencia de reformas que plantea Cavallo

El exministro también defendió el objetivo del Gobierno de avanzar hacia una economía libre, abierta y respetuosa de los derechos de propiedad. Sin embargo, advirtió sobre la secuencia de las reformas y la necesidad de construir consensos. “Una inadecuada secuencia de esos cambios y la falta de apoyos y consensos, pueden llevar a mucha destrucción y muy poca construcción”, puntualizó.