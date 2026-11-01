La posibilidad de que la economía argentina atraviese una recesión técnica volvió al centro del debate, con indicadores que muestran dificultades para abrir una recuperación y una actividad que evoluciona a distintas velocidades según el sector. En ese escenario, los primeros relevamientos privados de la industria manufacturera anticipan que septiembre cerró con nuevas caídas interanuales, aunque con diferencias en la comparación mensual.

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La señal se conoce pocos días después de que Javier Milei reconociera que la evolución de la economía no respondió plenamente a las expectativas del Gobierno. “Los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos desde un primer momento”, afirmó el Presidente en una entrevista con Radio Rivadavia, aunque también defendió el rumbo económico y sostuvo que “la foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”.

Milei reconoció que la evolución de la economía no responde a las expectativas del Gobierno. Presidencia.

Los informes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) coinciden en señalar un retroceso interanual de la producción industrial en septiembre, pero difieren al medir su evolución respecto de agosto y la magnitud de la caída acumulada.

El INDEC difundirá el dato oficial el viernes 6 de noviembre.

El último dato oficial de actividad económica refuerza las señales de debilidad. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 1,7% interanual en agosto, la mayor contracción de 2026 hasta ese momento, y apenas avanzó 0,1% frente a julio en la medición desestacionalizada. Además, la industria manufacturera y el comercio fueron los sectores que más incidieron negativamente en la variación interanual del indicador, con caídas de 3,2% y 3,5%, respectivamente.

Tres informes: que pasó con la industria en septiembre

El Centro de Estudios de la UIA estimó una baja interanual de 3,4% y una caída mensual desestacionalizada de 0,2%. De esta manera, la actividad acumularía un retroceso de 2,8% entre enero y septiembre respecto del mismo período de 2025, y se ubicaría 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

FIEL, por su parte, calculó una contracción interanual de 2,9% y una baja mensual desestacionalizada de 0,9%. Según su relevamiento, se trató de la tercera caída interanual consecutiva. Además, la producción del tercer trimestre retrocedió 3,2% frente al mismo período de 2025 y cayó 4,3% respecto del trimestre anterior, en términos desestacionalizados.

FIEL calculó una contracción interanual de 2,9% y una baja mensual desestacionalizada de 0,9% FIEL

Ferreres mostró un panorama algo menos desfavorable en la comparación mensual. Su Índice de Producción Industrial (IPI-OJF) registró una caída interanual de 1,5%, pero avanzó 0,1% respecto de agosto. El informe describe el recorrido de 2026 como una “marcha de serrucho”, con alternancia de subas y bajas, y señaló que el tercer trimestre terminó prácticamente estancado frente al segundo.

El Índice de Producción Industrial (IPI-OJF) registró una caída interanual de 1,5%, pero avanzó 0,1% respecto de agosto Ferreres

Industria: los sectores que más cayeron y los que resistieron

La industria automotriz y la maquinaria y equipo aparecen entre las ramas más golpeadas. FIEL registró una caída acumulada de 17,2% en la producción automotriz durante los primeros nueve meses del año, mientras que Ferreres calculó un retroceso de 17,5% para maquinaria y equipo. En septiembre, este último sector cayó 12,5% interanual, según OJF.

En contraste, la refinación de petróleo se mantuvo entre las actividades de mejor desempeño acumulado. FIEL informó un crecimiento de 8,2% entre enero y septiembre, mientras que Ferreres registró una suba de 10% para el mismo período. La UIA también destacó su evolución positiva, con un avance acumulado de 6% frente a 2025, pese a una caída mensual cercana al 5%.

La refinación de petróleo se mantuvo entre las actividades de mejor desempeño acumulado EFE/Martin Divisek

Los alimentos y bebidas mostraron resultados más heterogéneos. FIEL calculó un crecimiento acumulado de 2,2% para el sector, aunque advirtió una moderación en septiembre y una caída de la faena vacuna. Ferreres, en cambio, registró una baja interanual de 2,8% para el sector alimenticio durante ese mes. La UIA informó subas mensuales en bebidas, faena vacuna, faena porcina y producción láctea, pero una caída en la molienda de oleaginosas.

Electrónica, energía e iluminación: más empresas con caídas de producción

Las dificultades también aparecen en un relevamiento sectorial, como el de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), que agrupa empresas de los segmentos de electrónica, energía, baja tensión e iluminación. Según su informe del tercer trimestre, el 42% de las compañías redujo su producción respecto del mismo período de 2025, mientras que el 35% mantuvo sus niveles y el 23% registró aumentos.

Entre las firmas que produjeron menos, la caída promedio alcanzó el 36%, frente al 31% del trimestre anterior. El relevamiento también mostró limitaciones en el uso de la capacidad instalada: el 65% de las empresas operó con hasta el 60% de su capacidad productiva. En materia laboral, el 35% redujo su dotación de personal y apenas el 11% incorporó trabajadores.

Las perspectivas para el último trimestre tampoco anticipan una expansión generalizada. Solo el 19% de las empresas prevé realizar inversiones, mientras que el 81% no tiene planes en ese sentido. En producción, en tanto, el 62% espera mantener sus niveles actuales, el 23% proyecta aumentarlos y el 15% anticipa una caída.