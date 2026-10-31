El rubio sigue siendo uno de los tonos más elegidos, ya sea a través de mechas, balayage, reflejos o una decoloración completa. Pero conseguir el color es apenas el primer paso: con el paso de las semanas, el cabello puede perder brillo, volverse más seco y adquirir tonos amarillentos si no recibe los cuidados necesarios.

Seis de cada diez mujeres cambian su color de pelo y el 65% de quienes se decoloran se inclinan por el rubio, en distintas versiones.

El problema aparece después de la decoloración. Para eliminar parte del pigmento natural, el procedimiento modifica la cutícula del cabello y deja la fibra más porosa y sensible. Por eso, el pelo decolorado puede perder hidratación con mayor facilidad y quedar más expuesto al quiebre.

Por qué el rubio puede ponerse amarillo

El paso del tiempo no es el único factor que afecta al cabello teñido. El calor, el sol, el cloro de la pileta, el agua de mar y la contaminación también pueden acelerar el deterioro de la fibra y afectar la apariencia del color.

El uso frecuente del secador y la planchita puede contribuir a resecar el pelo, mientras que la exposición a los rayos UV puede afectar tanto la fibra como la intensidad del color.

No es necesario utilizar químicos para mantener un rubio saludable. Fuente: Archivo.

Por eso, una de las claves para prolongar el rubio no pasa solamente por intentar mantener el tono, sino por cuidar la fibra capilar. La hidratación y la protección frente al calor y otros factores externos ayudan a conservar la suavidad y el brillo.

También es importante prestar atención a la frecuencia de las herramientas de calor y utilizar protección térmica antes del secado o del uso de planchitas. En el caso de quienes pasan tiempo al sol, cubrir el cabello y utilizar productos con protección específica puede ayudar a reducir la exposición directa.

Qué opciones existen para cuidar el rubio en casa

El mercado también ofrece productos específicos para cabellos decolorados o con mechas. Entre las novedades presentadas para esta temporada aparece Blonde Guard, un spray de Kérastase diseñado para utilizarse diariamente y sin enjuague.

Según la compañía, su fórmula combina ácido hialurónico, vitamina C y vitamina E, con el objetivo de hidratar y proteger la fibra capilar frente a factores como el calor, los rayos UV, el cloro, el agua salada y la contaminación. La marca afirma que el producto puede bloquear hasta el 99% de esas agresiones.

Blond Guard de Kerastase es un producto que se aplica a diario y no se enjuaga. Foto: Gentileza de Kerastase.

La aplicación es sencilla: se utiliza sobre el cabello y no requiere enjuague. La propuesta apunta a prolongar el aspecto del color y reducir el impacto de los factores externos que pueden acelerar el desgaste entre una visita y otra a la peluquería.

El mantenimiento del rubio depende de una rutina constante. Evitar el exceso de calor, mantener la fibra hidratada y proteger el cabello con un producto adecuado son algunos de los cuidados que pueden ayudar a que el color conserve su brillo durante más tiempo.