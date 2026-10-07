El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió este miércoles a la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Contravencional para endurecer penas, sumar faltas y agravar la reincidencia.
La iniciativa modifica el Código Contravencional (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12), con aumentos en multas, trabajo de utilidad pública y días de arresto, además de nuevas herramientas para asegurar el cumplimiento de las sanciones.
Entre los cambios previstos, el proyecto establece multas de más de $ 7 millones por conducir alcoholizado, sanciones de hasta $ 58 millones por venta ilegal en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes.
También incorpora nuevas contravenciones, como:
- Seguimiento o acecho en la vía pública.
- Obtención de claves o credenciales mediante engaños digitales.
- Organización de compraventa informal masiva en el espacio público.
- Comercialización de datos personales.
- Portación de dispositivos de interferencia de señales.
- Manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público.
“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, sostuvo Macri.
El jefe de Gobierno añadió: “No hay ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos”. Con este nuevo Código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos, afirmó.
Para los ruidos molestos, como música a alto volumen en espacios comunes de edificios, las tareas de utilidad pública pasarían del rango actual de 1 a 5 días a uno de 3 a 15 días; las multas llegarían a 600 UF, equivalentes a $ 703.848, y se agregaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto.
Multas en Ciudad: cuáles serían las penas
En el caso de la conducción con alcohol, la sanción prevista sería una multa de 1000 a 6000 UF (más de $ 7 millones), con arresto de 5 a 30 días e inhabilitación de la licencia de 6 meses a 4 años.
Para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, como la venta ilegal, las multas podrían alcanzar 50.000 UF (equivalentes a $ 58.654.000), frente al máximo actual menor a $ 15 millones.
El proyecto también sanciona la suplantación de identidad de agentes de autoridad en espacios públicos, el financiamiento de contravenciones reiteradas o de agrupaciones contraventoras, la portación o distribución de materiales aptos para disturbios y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia pública.
La reforma suprime la condena en suspenso y, para adultos, excluye la suspensión del proceso a prueba como solución alternativa, aunque mantiene el plazo general de prescripción de la acción en dos años.
NUEVO CÓDIGO CONTRAVENCIONAL. No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos. Ley y orden. https://t.co/pRKfCYLOjr— Jorge Macri (@jorgemacri) October 7, 2026
Respecto de la reincidencia, el texto agrava las sanciones y crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público. Además, establece aumentos de pena del 50% para la primera reincidencia, del 66,6% para la segunda y del 100% para la tercera.
La iniciativa también alcanza a adolescentes de 14 a 17 años, con un régimen diferenciado que no replica el esquema de adultos y apunta a la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente, según el proyecto.
Para ese grupo se prevén medidas como amonestación formal, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las aptitudes.