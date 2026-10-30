Pedro Kearney lleva un año y dos meses al frente de la Vicepresidencia de Finanzas de YPF, un cargo que la petrolera presentó el 18 de agosto de 2025. El nuevo organigrama, que forma parte del Plan 4x4 de la compañía , dividió en dos a la antigua Vicepresidencia CFO y concentró toda la gestión financiera al mando de Kearney.

El primer aniversario llegó con celebración récord: el 10 de agosto YPF presentó el mayor resultado operativo en su historia, con un EBITDA (en inglés, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado de u$s 2804 millones, el valor más alto en sus registros y un margen del 43% sobre los ingresos, el mejor de los últimos 20 años. La utilidad neta fue de u$s 1205 millones, la segunda más alta de la compañía.

La performance le valió el premio al CFO del Año que otorgan APERTURA y El Cronista, en conjunto con KPMG y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). “En términos de financiamiento, a lo largo de este año, YPF logró captar casi u$s 3000 millones de nuevos fondos para armar esta posición muy robusta de liquidez que le va a permitir a la compañía afrontar gran parte de los planes de crecimiento que tiene para adelante”, resume, orgulloso de una gestión que corona 23 años de carrera en la empresa.

Antes de estrenar la Vicepresidencia de Finanzas, Kearney era el CFO de YPF Luz , un cargo al que había llegado en 2022, pero su trayectoria en la compañía empezó mucho antes y bastante más abajo en el escalafón. Entró a YPF en 2003 como pasante, luego se incorporó al programa de Jóvenes Profesionales y a los dos años ya estaba participando del proceso de expatriación a Madrid , donde funcionaba la sede de la entonces Repsol YPF.

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“Inicialmente fui por un año, pero me terminé quedando tres. Fue un proceso de mucho crecimiento, no solo en lo profesional. Pasé de vivir en la casa de mis padres a mudarme absolutamente solo a un país nuevo”, recuerda. Le ofrecieron quedarse en la estructura local de Repsol, pero Kearney decidió volver a la Argentina para continuar haciendo carrera en YPF.

Contador Público por la UCA y con un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella, no duda en señalar que tanto esa mudanza a Madrid como su nombramiento como vice de Finanzas fueron los “dos momentos fundacionales” de su carrera en la petrolera. La creación de su cargo forma parte del plan 4x4, con el que el Horacio Marín desembarcó en la empresa y que prevé cuadruplicar su valor en cuatro años. “La compañía está atravesando un gran crecimiento y desde la Vicepresidencia de Finanzas estamos acompañando ese proceso”, dice Kearney, que comanda un equipo de 20 personas.

“En una compañía como YPF, financiar no es solamente conseguir capital; es construir credibilidad en el mercado, ordenar prioridades y mostrar consistencia. Y creo que llegamos a este plan estratégico con una posición bien sólida”, afirma.

El mes pasado esa credibilidad tuvo una prueba de fuego: una reunión de dos días en Nueva York con más de 50 inversores internacionales en la que la petrolera captó una demanda de hasta u$s 2200 millones. “YPF inicialmente fue a buscar entre u$s 500 y 750 millones, pero se encontró con un apetito y un interés por parte de los inversores que realmente nos sorprendió y superó todas las expectativas”, cuenta.

El resultado fue la emisión internacional de bonos por u$s 1200 millones con vencimiento en junio de 2035, la colocación más grande obtenida por una empresa argentina en los últimos once años . El equipo argentino consiguió una tasa de interés de 7,55% y tasa efectiva de 7,85%, reflejando un spread contra bonos del Tesoro americano (“riesgo YPF”) de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en su trayectoria en el mercado internacional de capitales.

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Los fondos obtenidos en Nueva York ya tienen destino: la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y la financiación del plan de crecimiento de YPF .