Patricia Bullrich habló sobre una posible candidatura a la presidencia el año que viene y dejó la puerta abierta. Si bien sostuvo que se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabezar la fórmula del oficialismo.

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) marcó, además, cuáles son los dos puntos que, considera, el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos .

“No quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”

“Cuando sos parte de un proyecto y querés defenderlo, hay quienes prefieren a un candidato antes que a otro. El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así”, expresó en diálogo con TN.

Y agregó: “La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien. Ahora, yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”.

La exministra de Seguridad manifestó que pese a haber estudiado y preparado para encabezar el Poder Ejecutivo, en este momento “no está en esa carrera”. Sin embargo, claró: “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”.

Patricia Bullrich Prensa

Bullrich, además, expresó su molestia respecto a ser consultada sobre este tema. “Plantearlo como una negativa total es algo que me quieren forzar a decir y yo no quiero hacerlo”, dijo. “Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata. Sería querer contestar algo en oposición a quien hoy es candidato”, agregó.

Qué dijo Bullrich sobre la interna del Gobierno

En otro tramo de la entrevista, la exfuncionaria fue consultada sobre la interna en el Gobierno, luego de que el martes la mesa política publicara una imagen tras una reunión en la Rosada.

“Yo planteo las cosas y me escuchan. Después, yo no soy del equipo económico y el Presidente tiene que tomar decisiones frente a una situación compleja. Yo hablo de todos los temas con él. Planteo las cosas y soy escuchada”, sostuvo.

En tanto, entre los asuntos que propone como importantes a tratar, Bullrich aseguró que el Gobierno debe llegar “más holgado” en materia económica a las elecciones. “Lo planteo y lo discuto. Y políticamente también, por eso es tan importante realizar un acuerdo con todos aquellos que sientan que son parte de este cambio”, manifestó.

Los acuerdos que debería cerrar el Gobierno, según Bullrich

Además, Bullrich habló de la importancia de crear alianzas con otros partidos. “Con los gobernadores que fueron parte de Juntos por el Cambio, que son 10, podemos hacer un acuerdo. Con los peronistas que no vayan con su lista también”, planteó.

“Se está trabajando, pero también hay que darle velocidad. Hay que generar confianza y bajar incertidumbre. El último año en la Argentina siempre es terrible, pero tenemos tiempo. De octubre a octubre es un tiempo razonable. Además, la economía internacional está deteriorada”, sostuvo Bullrich.

Pese a ello, reconoció que llegar a un acuerdo “no es tan fácil” porque La Libertad Avanza debe “hacer respetar la construcción”. También abogó que uno de los objetivos del Gobierno es tener mayor autonomía en el Congreso: “De golpe, la semana pasada en Diputados estuvimos con lo justo. Hay que nivelar”.

“Si hacemos una proyección, la economía está mucho mejor que cuando asumimos. Ahora, si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos. Faltando un año de gobierno, es necesario prender esos motores y lograr que haya más actividad en la Argentina”, remarcó.

Otro de los puntos a mejorar, según estimó la senadora, es la “falta de gobernabilidad” que la administración libertaria tuvo durante el año pasado. “Eso nos llevó a recurrir al apoyo de Estados Unidos. Yo creo que este año no vamos a tener que volver a eso. Las condiciones de la Argentina están como para que haya estabilidad”, continuó.