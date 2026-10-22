La carrera hacia las elecciones 2027 sigue sin un claro favorito. La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, hizo un relevamiento sobre qué pasaría si las elecciones fueran hoy y exhibió prácticamente una paridad entre las fuerzas mayoritarias.

Así, mientras que La Libertad Avanza (LLA) obtendría el 26% de los votos, el peronismo alcanzaría un 24%. Dado que la diferencia de dos puntos queda dentro del margen de error del estudio, estimado en +/- 3,15 puntos porcentuales, los investigadores hablan de un empate técnico que se sostiene en el tiempo.

En tanto, también midió el humor social y comparó la imagen de Milei con la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández en igual momento de su mandato.

Escenario de paridad y una tercera fuerza: los indecisos

El relevamiento de intención de votofue realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) entre el 5 y el 13 de octubre de 2026, con 1000 casos online de adultos de todo el país.

El resultado también expone que, detrás de los dos espacios principales, aparece un dato que condiciona todo el escenario: el 26% de los encuestados no sabe o no responde a quién votaría. Ese porcentaje reúne a un 21% que respondió “no sé” y a un 5% que prefirió no contestar.

Con un 26% de apoyo a La Libertad Avanza (LLA) y un 24% al peronismo, los indecisos superan a las dos fuerzas que encabezan la intención de voto.

El resto de las opciones aparece muy lejos. El Frente de Izquierda suma 4%, el PRO y Provincias Unidas obtienen 3% cada uno, y el voto en blanco alcanza el 5%. La UCR (2%) y los partidos provinciales (1%) completan un mapa fragmentado por detrás de los dos polos.

Presidencia

Quién retiene a sus votantes y quién los pierde

La encuesta también indagó en cuán “fiel” es el electorado de cada espacio respecto de lo que votó en 2023 . En ese punto, el peronismo logra retener al 70% de los votantes de Sergio Massa. LLA, por su parte, conserva al 64% de quienes eligieron a Javier Milei, pero apenas al 41% de los votantes de Patricia Bullrich, cuyos apoyos se muestran más dispersos: un 19% se inclina hoy por el PRO y otro 19% aseguró no saber a quién votaría.

La polarización por postura frente al Gobierno es clara: entre quienes aprueban la gestión, el 66% votaría a LLA, el 17% no sabe y el 4% elegiría al PRO. Entre quienes la desaprueban, el 39% votaría al peronismo, el 22% no sabe, el 7% votaría en blanco y el 6% optaría por el Frente de Izquierda. Para el informe, esta distribución evidencia una mayor “dispersión” del voto opositor.

La aprobación de Milei, igual a la de Macri: el dato de Alberto Fernández

El escenario electoral parejo se apoya en una imagen del Gobierno que se mantiene estable. El 36% de los consultados aprueba la gestión de Milei y el 60% la desaprueba, valores que, de acuerdo con el informe, se estabilizaron desde abril con leves oscilaciones y no registran cambios significativos respecto del mes anterior.

En términos comparativos, ese 36% iguala de forma exacta la aprobación que tenía Mauricio Macri a la misma altura de su mandato, y se ubica por encima de la de Alberto Fernández, que en igual momento llegaba al 21%.

Algo similar ocurre con la satisfacción con la marcha general del país, que se ubica en 30% (con una insatisfacción del 67%): supera a la registrada en el mismo período de las gestiones de Macri (22%) y de Fernández (11%).

Dentro de ese promedio, de todas maneras, hay diferencias marcadas. Los hombres aprueban más la gestión libertaria que las mujeres (38% contra 33%) y los “Boomers” se convirtieron en el segmento más favorable al Gobierno, por encima de la Generación Z. En tanto, entre los Millennials la desaprobación escala al 65%.

La alarma del humor social, entre el pesimismo y la falta de ingresos

El telón de fondo de esta paridad es un clima social con marcado pesimismo. El 56% considera que la situación del país empeoró respecto del año pasado y solo el 18% ve mejoras. En el plano personal, el 52% afirma que su economía retrocedió y apenas el 14% percibe una mejora. La retrospección es negativa en todos los segmentos, con excepción de los votantes de Milei.

Los ingresos por hogar

La encuesta incorporó este mes una medición directa sobre los ingresos del hogar: el 54% asegura que no le alcanzan (un 35% recorta gastos o usa ahorros y un 19% recurre al endeudamiento), mientras que solo el 20% dice poder ahorrar.

En ese contexto, la satisfacción con la política económica cayó 4 puntos, del 32% al 28%, y quedó por detrás de las áreas de relaciones exteriores (34%), defensa (34%), energía (31%) y seguridad (30%).

Sobre las expectativas, hay una leve mejora: el 29% cree que el país estará mejor dentro de un año, tres puntos más que en la medición anterior, aunque el 43% anticipa que empeorará. Las principales preocupaciones siguen siendo la falta de trabajo (39%), los bajos salarios (35%), la pobreza (31%) y la corrupción (30%).