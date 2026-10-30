La automotriz Stellantis, dueña de Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep y Ram, paralizó su fábrica de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, hasta el 18 de enero de 2027. La medida responde a la caída de las ventas y contempla el adelanto de las vacaciones de sus empleados.

En ese complejo se fabrican los Peugeot 208 y 2008. Y no es la primera vez que la compañía reduce su actividad en el predio fabril. En mayo eliminó uno de los dos turnos de trabajo, una decisión que estuvo acompañada por la salida de al menos 600 empleados mediante retiros voluntarios.

El ajuste también alcanza a la planta de Ferreyra, en Córdoba, donde la compañía modificará los planes de producción de las pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota por la menor demanda externa. En cambio, el Fiat Cronos mantendrá su cronograma habitual.

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