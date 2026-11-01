La alternancia democrática no garantiza una salida tranquila del poder. En América Latina, numerosos presidentes y expresidentes del siglo XXI terminaron condenados, encarcelados, bajo arresto domiciliario o fuera de sus países por causas judiciales.

La región conserva elecciones periódicas y gobiernos constitucionales, pero las crisis políticas conviven con procesos penales que alcanzan a quienes ocuparon la máxima magistratura.

La fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, después de perder el balotaje brasileño frente a Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a poner el fenómeno en primer plano. El senador no fue presidente y todavía no tiene una condena: está bajo investigación y salió de Brasil pese a una orden judicial relacionada con sus pasaportes.

Su caso funciona como disparador de una pregunta más amplia sobre el destino de los dirigentes que dejan el poder o fracasan en su intento de alcanzarlo.

Un relevamiento de Axios Research, actualizado en mayo de 2024, identificó al menos 78 países en los que antiguos líderes habían sido encarcelados o procesados desde 2000. La investigación señaló que América Latina era la región con más países que habían llevado a expresidentes ante la Justicia durante las dos décadas analizadas. La mayoría de los casos relevados en el mundo estaba relacionada con acusaciones de corrupción.

Flávio Bolsonaro llegó a Miami luego de escapar de Brasil a través de Argentina. Reuters

El caso de Perú

Perú ofrece uno de los ejemplos más notorios. Alejandro Toledo fue condenado por corrupción y permanece detenido; Martín Vizcarra recibió una condena por sobornos vinculados con su etapa como gobernador; y Pedro Castillo fue condenado por conspiración y rebelión tras intentar disolver el Congreso en 2022.

Ollanta Humala, que también había estado preso por una condena vinculada al financiamiento de campañas, recuperó la libertad en julio de 2026, después de que el Tribunal Constitucional anulara el proceso. Alan García murió en 2019 cuando la policía se presentó para detenerlo en una investigación por corrupción.

También Alberto Fujimori fue condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción. Permaneció preso durante años, recibió un indulto en 2017 que luego fue anulado y volvió a la cárcel. Recuperó la libertad en diciembre de 2023, tras una decisión judicial que restituyó el indulto, y murió en septiembre de 2024.

Argentina y el caso de Cristina Kirchner

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Brasil y la huida de Bolsonaro

En Brasil, Jair Bolsonaro recibió una condena de 27 años y tres meses por su participación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

Son causas diferentes, tanto por los hechos investigados como por los delitos atribuidos, pero ilustran cómo los tribunales intervienen en el destino de figuras centrales de la política.

El propio Lula da Silva también estuvo preso. Pasó 580 días detenido, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, tras ser condenado en la causa Lava Jato por corrupción y lavado de dinero.

En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas al considerar que el tribunal que lo había juzgado no era competente y que el juez Sergio Moro había actuado con parcialidad.

El caso de Rafael Correa en Ecuador

Ecuador suma otro capítulo. Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho y reside en Bélgica, desde donde no regresó para cumplir la pena.

Lenín Moreno, por su parte, recibió en agosto de 2026 una condena en primera instancia en el caso Sinohydro y anunció que apelará.

Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, fue condenado por blanqueo de capitales y obtuvo asilo en Colombia en 2025, después de refugiarse en la embajada de Nicaragua.

Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho y reside en Bélgica, desde donde no regresó para cumplir la pena. Reuters

Evo Morales y la inestabilidad de Bolivia

Bolivia también presenta situaciones distintas. Jeanine Áñez, presidenta interina entre 2019 y 2020, permaneció más de cuatro años en prisión. En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo anuló la condena de diez años que había recibido en el caso Golpe de Estado II y ordenó su liberación.

Luis Arce, quien dejó la Presidencia en 2025, permanece en prisión preventiva por una investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos cuando era ministro de Economía.

Evo Morales también atravesó una salida forzada del poder y el exilio. Tras renunciar a la Presidencia en noviembre de 2019, en medio de una crisis electoral y de la presión de las Fuerzas Armadas, se refugió primero en México y luego en Argentina. Regresó a Bolivia en noviembre de 2020.

. Reuters

Desde fines de 2024 permanece en el Trópico de Cochabamba, donde evita comparecer ante la Justicia, que dictó órdenes de captura en su contra en causas por presunta trata de personas.

En Centroamérica hay antecedentes adicionales. En Guatemala, Otto Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita y fraude aduanero. En El Salvador, Antonio Saca fue condenado por delitos vinculados con el desvío de fondos públicos y enviado a prisión.

La comparación con el siglo XX ayuda a delimitar el problema. Juan Domingo Perón fue detenido en 1945 cuando integraba un gobierno militar, mientras que Isabel Martínez de Perón fue arrestada tras el golpe de Estado de 1976. Esos episodios pertenecen a una etapa de rupturas abiertas del orden democrático.

Desde 2000, en cambio, muchos de los casos latinoamericanos se desarrollaron bajo gobiernos electos y con instituciones constitucionales en funcionamiento, aunque con crisis que terminaron en destituciones, condenas o salidas forzadas del país.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 constituye una excepción: su detención en Estados Unidos fue consecuencia de una intervención militar extranjera, no de una transición judicial interna