La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el ajuste que recibirán en noviembre de 2026 jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. La suba será de 1,93% y se corresponde con la fórmula de movilidad, que toma como referencia el dato de inflación de septiembre difundido por el INDEC.

El organismo, que depende del Ministerio de Capital Humano, indicó además que quienes cobran el haber mínimo seguirán recibiendo el bono extraordinario de $ 70.000.

El aumento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con la actualización del 1,93%, la jubilación mínima quedará en $ 444.158,46. Al sumarle el bono de $ 70.000, el ingreso total ascenderá a $ 514.158,46.

Los jubilados que perciben un haber superior al mínimo pero inferior a $ 514.158,46 recibirán un bono proporcional, que les permitirá llegar a ese monto. En consecuencia, el refuerzo no será de $ 70.000 para todos, sino que variará según el haber mensual de cada titular.

Los nuevos montos de la PUAM y las pensiones no contributivas

La PUAM y las PNC también tendrán un incremento de 1,93% en noviembre. Según los valores informados por ANSES, la PUAM se ubicará en $ 355.326,77 y llegará a $ 425.326,77 con el bono. Por su parte, la PNC por Invalidez y Vejez será de $ 310.910,92 y alcanzará los $ 380.910,92 al incorporar el refuerzo de $ 70.000.

También se mantendrá el bono de $ 70.000 en noviembre. ANSES

AUH y asignaciones familiares: los valores de noviembre

El ajuste de 1,93% también impacta en las asignaciones que abona el organismo. En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $159.611, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $519.704. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo, en el primer rango de ingresos, será de $79.816.

En el caso de la AUH, ANSES aclaró que el monto informado corresponde al valor total de la prestación y está sujeto al mecanismo habitual de liquidación.

Por qué suben las prestaciones en noviembre

El aumento responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que dispone a ctualizaciones mensuales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , con un rezago de dos meses. Por eso, la inflación de septiembre es la que define el incremento de los haberes y las asignaciones que se pagarán en noviembre.

Respecto de los pagos, ANSES precisó que se realizarán conforme al calendario oficial, de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.