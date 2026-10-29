Las ciudades con mayor percepción de inseguridad pública fueron Irapuato, con 90.5%, Chilpancingo de los Bravo con 86.9% y Mazatlán con 85.8%.

Irapuato es la ciudad con mayor percepción de inseguridad pública en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que el INEGI publicó el 23 de octubre. En septiembre de 2026, 90.5% de su población de 18 años o más consideró inseguro vivir ahí .

Le siguen Chilpancingo de los Bravo, con 86.9%, y Mazatlán, con 85.8%. La ENSU se levanta cada trimestre en 91 áreas urbanas y busca informar sobre la percepción de la seguridad pública y aportar elementos para la toma de decisiones en esta materia.

¿Cómo está la percepción de inseguridad en el resto del país?

A nivel nacional, 58.1% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad . La cifra es menor al 59.8% de junio de 2026 y al 63.0% de septiembre de 2025, y el INEGI precisa que ambos cambios son estadísticamente significativos. Por sexo, 64.2% de las mujeres y 50.6% de los hombres percibió inseguridad.

Entre junio y septiembre, 16 áreas urbanas tuvieron cambios significativos: 10 con reducciones y seis con incrementos . Los mayores aumentos fueron en:

Hermosillo (de 43.2 a 53.2%)

Lázaro Cárdenas (de 33.0 a 42.3%)

Ciudad Victoria (de 47.5 a 56.5%).

Las mayores bajas se dieron en:

San Francisco de Campeche (de 65.9 a 49.6%)

Tlalnepantla de Baz (de 73.1 a 59.3%)

Ciudad Obregón (de 82.4 a 69.8%).

En el otro extremo, las ciudades con menor percepción fueron San Pedro Garza García (5.8 %), Benito Juárez (13.8%), y San Nicolás de los Garza y Piedras Negras (14.3% cada una).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en septiembre, 58.1% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Turismo del Estado de Guanajuato

¿En qué lugares públicos se siente más inseguridad?

La encuesta también mide la percepción en espacios específicos. Los porcentajes de población que se siente insegura son:

Cajeros automáticos en la vía pública: 68.7 %.

La calle : 61.8 %.

El t ransporte público : 61.1 %.

La carretera: 55.3 %.

Ese temor se refleja en los hábitos. En el tercer trimestre, 40.7% de la población dejó de llevar consigo objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas ; 38.8% cambió sus rutinas para que las y los menores de edad del hogar no salgan sin compañía, y 35.8% modificó su costumbre de caminar de noche cerca de su vivienda.

Entre lo que la gente dijo haber visto o escuchado alrededor de su casa, el consumo de alcohol en la calle ocupó el primer lugar (57.4%), seguido de robos o asaltos (45.3%).

¿Cuál es la percepción a futuro respecto de la seguridad?

Sobre lo que viene, 32.4% cree que la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses y 22.6% piensa que empeorará, mientras que 23.7% espera que mejore. Además, 30.7% consideró efectivo al gobierno de su ciudad para resolver los problemas más recurrentes .

Entre las autoridades de seguridad, la Marina obtuvo la mejor percepción de desempeño (85.0%), mientras que la policía preventiva municipal registró 50.9%. La próxima edición de la ENSU se publicará el 22 de enero de 2027.