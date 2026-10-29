La aprobación del presidente Yamandú Orsi se mantuvo sin cambios y se ubicó en el 26%, mientras que la desaprobación bajó del 55% al 52%, según la última encuesta de Factum.

Además, el relevamiento, correspondiente al cuarto bimestre de 2026 (setiembre y octubre), mostró que el 22% no aprueba ni desaprueba la actuación del mandatario. En la medición anterior, ese grupo representaba el 19%.

La encuestadora consideró que los nuevos resultados muestran que el nivel de aprobación “se mantiene estable por segunda medición consecutiva”, mientras que la desaprobación “continúa cediendo”.

“Los movimientos son acotados y deben leerse con cautela, pero confirman que el proceso de deterioro registrado entre fines de 2025 y mediados de este año se ha detenido”, señaló el trabajo de Factum difundido ayer en el canal VTV.

En el tercer bimestre de ese año, el 46% aprobaba la gestión de Orsi y el 22% la desaprobaba. Con el correr de las mediciones, ambas cifras se fueron acercando hasta invertirse hacia finales del año.

En 2026 la desaprobación siguió creciendo. Pasó del 41% en el primer bimestre, a 46% en el segundo, a 56% en el tercero, a 55% en el cuarto y en esta última medición retrocedió tres puntos.

En tanto, la aprobación siguió en descenso. Comenzó el año en el 37%, cayó al 29% y luego al 24%, hasta el leve repunte del bimestre anterior y la estabilidad de esta encuesta.

Diferencias entre partidos políticos

Entre los votantes del Frente Amplio, el 54% aprueba la gestión de Orsi, el 23% no aprueba ni desaprueba y el 22% la desaprueba; entre quienes votaron a la hoy oposición solo el 5% aprueba, el 15% no aprueba ni desaprueba y el 79% desaprueba.

En tanto, entre los votantes de los partidos que integraron la Coalición Republicana, el rechazo a Orsi descendió del 87% al 79%. En ese segmento, la aprobación pasó del 2% al 5%, mientras que las posiciones intermedias aumentaron del 11% al 15%.