Diputados le dio media sanción este miércoles a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. El proyecto elimina los topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al régimen simplificado y amplía el universo de contribuyentes que pueden sumarse, mientras los depósitos en dólares del sector privado rondan niveles récord y persisten los u$s 170.000 millones que, según estimaciones oficiales, siguen fuera del sistema financiero formal. El texto pasa ahora al Senado, donde deberá aprobarse para convertirse en ley.¿

Hasta la reforma, solo podían adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada quienes no superaban $ 1.000 millones anuales de ingresos o $ 10.000 millones de patrimonio. El nuevo proyecto elimina esa limitación y exige únicamente la residencia fiscal argentina durante el período correspondiente.

Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores, explicó que “no existe en el nuevo proyecto limitaciones para el acceso al régimen, es decir, se eliminan los topes de los 1.000 millones y los 10.000 millones e incluso pueden entrar hasta los grandes contribuyentes nacionales”.

Por su parte, los Grandes Contribuyentes Nacionales que decidan sumarse no acceden al mismo paquete de beneficios que el resto. Según precisó Rodríguez, ese universo “no va a gozar de los beneficios del tapón fiscal ni de la presunción de exactitud de declaración jurada”, aunque sí queda exceptuado de exteriorizar su patrimonio y de justificar sus consumos a partir del período fiscal en que adhiera.

Por lo tanto, pueden usar el régimen simplificado como canal para presentar y pagar Ganancias en término, pero sin la protección de fondo que motiva a la mayoría de los contribuyentes a sumarse.

El contador también salió al cruce de las críticas que cuestionan la constitucionalidad de restringir la capacidad de ARCA para fiscalizar hacia atrás. “Acá hay un cambio de paradigma donde se propone al contribuyente realizar siempre bien la última declaración jurada a efectos de promover el adecuado cumplimiento y de esa manera bloquear períodos fiscales anteriores”, sostuvo, y agregó que el objetivo es “focalizar el direccionamiento de la actividad fiscalizadora del ARCA a los grandes contribuyentes y no consumir fuerzas en contribuyentes que en realidad no generan recursos significativos al Estado Nacional”.

Inocencia Fiscal II

Inocencia Fiscal: a quiénes les conviene adherir todavía

ARCA prorrogo el plazo de presentación de la declaración jurada de Ganancias 2025 para personas humanas hasta el 22 de septiembre, y fijó el 24 de septiembre como nueva fecha límite para ingresar el primer anticipo 2026. La medida fue anunciada hace unos días en la Resolución General 5890.

Esa segunda prórroga extiende el margen de presentación que, según consideró en diálogo con El Cronista la contadora Noelia Girardi, gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin y Abelovich, le sirve a “aquellos contribuyentes que deseen adherir al régimen simplificado y no lo hagan porque tienen alguna duda o estén esperando algún mayor grado de certeza jurídica” y también a quienes “no pueden adherir ahora por no cumplir alguno de los requisitos que con el proyecto que se termine aprobando puedan incluirse”.

Así, los contribuyentes que hasta ahora quedaban afuera por superar los límites de ingresos o patrimonio pueden encontrar, si el proyecto avanza en el Congreso, una ventana para sumarse sin haber perdido tiempo, siempre que regularicen su situación dentro de los plazos vigentes.

Rodríguez agregó que para quienes no llegaron a cumplir con el pago del 27 de julio, ese contribuyente “puede presentar la declaración jurada sin que le dé un saldo a pagar, o eventualmente hasta la concurrencia de los pagos a cuenta que ya realizó”, y que después puede usar la espontaneidad que permite el régimen para hacer una declaración jurada rectificativa, con el impuesto incremental abonado con sus intereses, sin perder el acceso a los beneficios del esquema.

Los frentes que Fraga advierte que siguen abiertos

El abogado tributarista Diego Fraga, socio de Expansion Business Argentina y profesor de la Universidad Austral, puso el eje en los límites de lo que la reforma resuelve. Uno de los puntos que remarcó es la ambigüedad sobre qué tipo de activo puede exteriorizarse.

Pese a que la normativa vigente permite incluir títulos, participaciones societarias, créditos y criptoactivos, advirtió que “han aparecido algunas interpretaciones informales en el gobierno que (insólitamente) ahora sostienen que es solo para dinero en efectivo”.

Para Fraga, el problema de fondo excede lo jurídico y afirmó que “para movilizar masivamente los dólares del colchón no alcanza con que el esquema sea jurídicamente defendible. ”Tiene que ser muy claro, muy simple y transmitir una confianza que hoy, lamentablemente, la conducta de ARCA no ayuda a generar”, precisó.

El incentivo de la reducción de multas

Fernando López Chiesa, tributarista de Lisicki Litvin y Abelovich, dio detalles del estímulo que corre en paralelo a la ampliación del universo de adherentes, que es la reducción de multas formales previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683.

Asimismo, señaló que “la reducción del 25% alcanza a las multas formales previstas en el artículo 38, el artículo 39 y los artículos incorporados a continuación de estos de la Ley 11.683″.

El beneficio está pensado para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales”. Remarcó además que esa quita “no alcanza a las multas materiales, es decir, aquellas vinculadas, por ejemplo, con la omisión de impuestos o la defraudación fiscal, porque el proyecto no modifica esas sanciones”.

Sobre el tramo retroactivo, López Chiesa aseguró que se trata de un régimen diferente para sanciones ya aplicadas e indicó que “se propone una reducción del 50% para determinadas multas formales cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley, siempre que correspondan a obligaciones vencidas desde la vigencia de la Ley 27.799 y que las multas no hayan sido canceladas, entre otros requisitos”.

Ese recorte alcanza tanto a multas pagadas como a las que quedaron firmes sin abonarse, lo que suma un aliciente adicional para quienes evalúan regularizar su situación antes de que avance el debate parlamentario.

Debate en el Senado

El proyecto ya tiene media sanción en Diputados. La votación dejó 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones, en la misma sesión en que también avanzó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La única concesión que debió dar el oficialismo para sumar apoyos fue excluir del “tapón fiscal” a quienes hayan sido funcionarios públicos de cualquier poder del Estado en los últimos cinco años, aunque ese universo sí podrá seguir presentando la declaración jurada de Ganancias bajo el régimen simplificado. Con la media sanción obtenida, el texto pasa ahora al Senado, donde deberá aprobarse para convertirse en ley.