En esta noticia ¿Qué significa soñar con casamiento?

Este jueves, 27 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 27 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0763 - Casamiento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto

1° 0763 11° 8339 2° 4689 12° 2235 3° 7542 13° 0973 4° 8602 14° 4350 5° 0192 15° 2671 6° 1789 16° 7214 7° 0809 17° 7298 8° 7519 18° 6069 9° 6728 19° 8534 10° 1484 20° 7224

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento simboliza compromiso, unión y nuevos comienzos en relaciones o proyectos.

También puede señalar deseo de estabilidad o, si hay inquietud, miedo a cambios y pérdida de libertad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.