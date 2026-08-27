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Este jueves, 27 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 27 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0763 - Casamiento

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto

 1°0763 11°8339
 4689  12°2235
 3°7542 13°0973 
 8602  14°4350 
 0192  15°2671 
 6°1789  16°7214
 0809  17°7298 
 7519  18°6069 
 6728  19°8534 
 10°1484 20°7224 

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¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento simboliza compromiso, unión y nuevos comienzos en relaciones o proyectos.

También puede señalar deseo de estabilidad o, si hay inquietud, miedo a cambios y pérdida de libertad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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