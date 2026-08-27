El clima de negocios en la Argentina atraviesa un cambio de piel que va más allá de la coyuntura política. Para Claudio Zuchovicki, director de BYMA y uno de los analistas más respetados de la City, el país ha pasado de discutir “el dólar y el riesgo país” a debatir “temas micro” como la competitividad y el crédito.

Sin embargo, en una charla frontal en el programa Sin Manual por El Cronista Stream, advirtió que todavía falta dar el salto más difícil: lograr que la liquidez del sistema financiero se vuelque a la economía real.

El diagnóstico de Zuchovicki sobre el blanqueo: dinero “encajonado”

Uno de los puntos más agudos de la entrevista ocurrió cuando Zuchovicki analizó el impacto del blanqueo y la regularización de activos. Para el analista, el ingreso de divisas al sistema bancario es solo la primera parte de una ecuación que aún no se completó.

“Es algo interesante. No tengo el número exacto, pero la gente compró dólares. Creo que a razón de mil millones... pero queda en el banco”, puntualizó Zuchovicki, señalando el cuello de botella que impide una reactivación más veloz.

Para el especialista, el verdadero desafío del Gobierno y de las entidades financieras es movilizar esos recursos: “Lo que falta es saltear que esa plata que está en el banco genere un crédito para una compañía, que esta compañía arriesgue capital y tome gente... o sea, transformar el ahorro en inversión productiva”, sentenció de forma categórica en el minuto 15:15 del programa.

Del “cuánto vale el dólar” a la discusión por el crédito

Zuchovicki sostiene que Argentina vive un momento inédito en su historia reciente, donde el “rumbo” económico ya no es lo que se cuestiona, sino la implementación. Según su mirada, la sociedad argentina parece haber aceptado conceptos que antes eran tabú, como el equilibrio fiscal y el respeto a los contratos.

“Yo tengo 40 años de mercado y es la primera vez que veo que estás discutiendo la forma... y me parece bien que discutas la velocidad. Pero estás discutiendo temas que antes no discutías: impuestos, ingresos brutos, competitividad”, explicó. Y contrastó con la dinámica del pasado: “Antes era cuánto vale el dólar, cuánto es el riesgo país... el punto es, vos mirás los balances”.

Durante la entrevista, el especialista también dejó definiciones fuertes sobre el rol del empresariado y su relación con el poder de turno. El director de BYMA fue tajante al separar a quienes generan valor de quienes dependen del Estado:

Sobre la política: “Un empresario en serio no habla de política. Vos conocés empresas que son centenarias y atravesaron de todo, guerras... tienen la flexibilidad suficiente para entender el diagnóstico y cambiar a tiempo”.

Sobre el privilegio: “El que necesita sí o sí de la política es un prebendario, es alguien que sí necesita de la política. Pero los que trascienden en el tiempo están un poquito más allá”.

La asignatura pendiente: la moneda y el largo plazo

Zuchovicki cerró su análisis recordando por qué el crédito hipotecario y corporativo aún no explotan. “Lo que no tiene Argentina es inversor de largo plazo”, afirmó, señalando que la falta de una moneda confiable es el mayor obstáculo.

Para él, la clave de la próxima etapa será el uso de herramientas como el UVA+: “El inversor quiere ganarle un poquito a la inflación; el que toma el activo cree que si toma plata e invierte en algo que le genera más renta, está generando riqueza”.