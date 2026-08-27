En una misma semana, los mercados pueden reaccionar de forma opuesta a la que sugeriría una lectura inmediata de los indicadores.

Un informe de empleo por debajo de las previsiones puede coincidir con una suba de las acciones, mientras que un dato de actividad superior al esperado puede acompañarse de una caída de los principales índices.

Desde la perspectiva de la economía real, la combinación plantea una contradicción concreta. Un mayor nivel de empleo y producción suele favorecer el consumo, los ingresos y los resultados de las empresas, mientras que una desaceleración tiende a deteriorar esas variables. Sin embargo, esa relación no siempre se refleja en las cotizaciones del día en que se conoce el dato.

El motivo aparece cuando la información se compara con las expectativas que dominaban antes de su publicación. Los precios reflejan escenarios futuros y cada indicador obliga a revisar, al mismo tiempo, las proyecciones de ganancias, la trayectoria esperada de las tasas de interés y el riesgo que los inversores exigen asumir.

Economía real y mercado financiero: por qué avanzan a tiempos diferentes

La economía real comprende la producción, el empleo, el consumo y la inversión. Sus estadísticas describen períodos ya concluidos y pueden ser revisadas. El mercado financiero, en cambio, asigna hoy un precio a ingresos futuros: las ganancias de una acción o los pagos de un bono.

Una compañía puede informar ventas débiles y subir en Bolsa si se esperaba un resultado peor o una recuperación posterior. También puede presentar un balance sólido y caer porque el mercado anticipaba cifras mejores. Los precios responden tanto al resultado como a su diferencia frente al escenario previo.

Un índice bursátil representa a determinadas empresas y puede estar dominado por grandes compañías con ingresos internacionales, no reproduce directamente la economía.

Que la Bolsa y un indicador macroeconómico se muevan en direcciones opuestas no significa que el mercado ignore la realidad , simplemente reflejan dimensiones y horizontes diferentes.

Cómo descuenta el mercado las expectativas futuras

En el lenguaje financiero, “descontar” tiene dos sentidos conectados.

El primero consiste en incorporar anticipadamente un escenario a los precios. Si se espera una desaceleración, parte de sus consecuencias puede reflejarse antes de que el dato oficial la confirme. Al publicarse, lo relevante es la sorpresa que contiene.

El segundo se refiere al precio de una acción entendido como el valor actual de los fondos que la empresa generaría en el futuro, la valuación. Para obtenerlo, esos flujos se llevan a valor presente mediante una tasa que contempla el rendimiento libre de riesgo y una compensación por la incertidumbre, según explica la Reserva Federal de Chicago.

Si la tasa exigida baja y las ganancias previstas no cambian, el valor presente tiende a subir. Si aumenta, ocurre lo contrario. Por eso, las empresas cuyo precio depende en mayor medida de beneficios esperados para un futuro lejano suelen ser especialmente sensibles a los movimientos de las tasas de largo plazo.

Por qué una mala noticia puede cambiar las expectativas sobre las tasas

Los bancos centrales observan la inflación, el empleo y la actividad para decidir su política monetaria. Una moderación del consumo o de la demanda laboral puede interpretarse como señal de menores presiones inflacionarias. El mercado, entonces, puede asignar mayor probabilidad a una pausa en las subas de tasas, un retiro más lento de los estímulos o futuros recortes.

Para pensar un ejemplo no muy alejado, la Reserva Federal de San Francisco encontró que las noticias macroeconómicas afectan las condiciones financieras, en parte, porque modifican las percepciones sobre el rumbo futuro de la política monetaria .

Sin embargo, una economía más débil también amenaza las ventas y las utilidades empresariales.

La reacción bursátil surge del equilibrio entre esas dos fuerzas: el posible alivio en las tasas y el deterioro de las ganancias esperadas. Cuando el primer efecto domina, una noticia negativa puede impulsar las acciones. Cuando el dato anuncia una recesión profunda, problemas de crédito o una caída intensa de los beneficios, el segundo puede imponerse.

Cuando los datos económicos y Wall Street tomaron caminos opuestos

El 4 de junio de 2021, Estados Unidos informó que en mayo se habían creado 559.000 empleos, por debajo de los 670.000 esperados por los economistas. El empleo creció, pero menos de lo anticipado. Aunque la desocupación bajó a 5,8%, todavía había 7,6 millones de puestos menos que antes de la pandemia, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

La sorpresa moderó el temor a que la Reserva Federal retirara rápidamente su política expansiva . Ese día, el S&P 500 ganó 0,9% y el Nasdaq Composite avanzó 1,5%, en una reacción que S&P Global vinculó con el informe laboral más débil de lo previsto.

La lógica también funciona en sentido inverso

El 5 de diciembre de 2022, el índice de servicios del Institute for Supply Management aumentó inesperadamente de 54,4 a 56,5 puntos. La mayor fortaleza de la actividad reforzó la perspectiva de tasas elevadas: subieron los rendimientos de los bonos del Tesoro y el S&P 500 cayó 1,8%, con sus once sectores en baja, según el informe de cierre de Morgan Stanley.

Bad news, good news: cuándo deja de funcionar esta lógica

La reacción depende del problema que domine en cada momento, por eso no existe una regla según la cual todo dato débil favorece a la Bolsa. Si el mercado teme una inflación persistente y más aumentos de tasas, una desaceleración moderada puede aliviar las valuaciones. Si la preocupación central es una recesión, la misma señal puede provocar ventas porque empeora la perspectiva de ganancias.

Interpretar una rueda exige identificar qué esperaba el mercado y qué variable condicionaba los precios. Las cotizaciones no celebran el desempleo ni rechazan el crecimiento. Recalculan escenarios que afectan simultáneamente los resultados de las empresas, el costo del dinero y el riesgo. La contradicción aparece cuando se observa únicamente la noticia del presente y se pierde de vista el futuro que los activos ya habían comenzado a descontar.