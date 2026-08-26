La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó hasta el 22 de septiembre, inclusive, el plazo para presentar la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025, tanto para el régimen general como para el simplificado.

La medida busca incentivar la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), mientras el Gobierno aguarda la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal II en el Congreso.

El organismo oficializó la decisión mediante la Resolución General 5890/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que distintas asociaciones profesionales solicitaran la extensión del vencimiento, previsto para el jueves 27 de agosto, un día después de la sesión en la Cámara de Diputados.

“Razones de administración tributaria tornan aconsejable extender nuevamente los plazos previstos en las normas mencionadas, a los fines de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, señaló el fisco nacional.

La tercera prórroga se dispuso en un contexto en el que un grupo de contribuyentes permanece a la expectativa de lo que pueda suceder con el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal II, la iniciativa que busca, principalmente, incentivar a los argentinos a depositar sus dólares no declarados en el sistema financiero formal.

El Ministerio de Economía introdujo modificaciones para ampliar el universo de contribuyentes habilitados y reforzar la seguridad jurídica. En ese sentido, se propuso eliminar los límites de ingresos ($ 1000 millones) y patrimonio ($ 10.000 millones) para personas humanas y sucesiones indivisas, además de redefinir los parámetros para determinar la existencia de discrepancias significativas.

En este último caso, por ejemplo, aun cuando la diferencia supere el 15% del impuesto determinado , no será considerada significativa si el monto reclamado no excede los $ 5 millones, equivalentes al 5% del umbral previsto para el delito de evasión simple en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario.

La Ley de Inocencia Fiscal es una de las iniciativas que apuntan a una reactivación de la economía ChatGPT

“La gente tomó como un hecho que (la ley) se iba a aprobar. Por eso, quienes todavía dudaban —porque tenían ingresos de más de $ 1000 millones y un patrimonio de más de $ 10.000 millones— ya adhirieron o están por hacerlo. Hasta ahora estaban en una situación de inseguridad jurídica, pero este respaldo les permitirá avanzar. También se corrigieron algunas cuestiones que estaban mal redactadas en la ley, lo que también hará que la mayoría de los contadores recomiende el ingreso al régimen”, explicó Mariano Ghirardotti, contador y socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti.

Para el especialista, la nueva prórroga también “permitiría abrir las puertas a más contribuyentes y volvería más tentador el acceso, con lo cual es esperable que haya más contribuyentes ingresando” al esquema simplificado de Ganancias.

“Seguramente, durante este mes se van a incorporar nuevos contribuyentes y se presentarán muchas declaraciones juradas”, aseguró Ghirardotti.

Por su parte, Marcelo Rodríguez, contador y CEO de MR Consultores, hizo hincapié en los beneficios del régimen —el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud— y remarcó que las modificaciones propuestas incentivan al contribuyente a “evaluar seriamente entrar a este régimen” .

“Inocencia Fiscal tiene dos patas. La primera es la más conocida, la más publicitada: la chance de exteriorizar fondos ocultos. Dicho esto, no todo el mundo va a exteriorizar fondos ocultos —para esto hay plazo hasta el 31 de diciembre de 2027—. La otra pata es la simplificación de la presentación de la declaración jurada: no tenés que exteriorizar el consumo ni la obligación de declarar tu patrimonio al inicio o al cierre”, señaló.

Los cambios propuestos por el Gobierno impiden que los “Grandes Contribuyentes Nacionales” accedan a los beneficios de la modalidad simplificada, aunque podrán presentar la Declaración Jurada Simplificada si así lo consideran .

Además, a instancias de la oposición, el oficialismo incorporó en el dictamen una restricción similar para quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión. La limitación alcanza, entre otros, a los funcionarios con rango de secretario de Estado; los legisladores nacionales, provinciales y porteños; los concejales municipales; los parlamentarios del Mercosur; los jueces y fiscales; los defensores del Pueblo y los miembros del Consejo de la Magistratura.

“Aquel que no necesita exteriorizar fondos, no es un gran contribuyente y no es un funcionario público, es quien, sin ningún lugar a dudas, debería optar por el régimen, atento a que la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2025 da presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago”, indicó Rodríguez.

El plazo para presentar la declaración jurada se extendió hasta el 22 de septiembre

Para los especialistas, las modificaciones que aún debe aprobar el Congreso, sumadas a la nueva prórroga, impulsarán nuevas adhesiones al régimen simplificado de Ganancias.

“En cuanto a la adhesión y a la cantidad de contribuyentes que opten por este régimen, creo que va a aumentar con este proyecto (Inocencia Fiscal II) y con la prórroga. Habrá que ver en la práctica si efectivamente logra lo que el Poder Ejecutivo está buscando: que los contribuyentes vayan a depositar sus dólares a los bancos”, afirmó Francisco Pugliese, socio de Impuestos en el estudio La Vista Casal.