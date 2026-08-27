Martín Rapetti advirtió por el valor del dólar y los riesgos para competitividad de la actividad económica al participar de El Cronista Stream.

“Con este nivel de tipo de cambio, hay un 50% de la economía argentina que no funciona”, destacó el director ejecutivo de Equilibra. Y precisó: “Hay una porción muy relevante del sector manufacturero que no funciona. Además, el sector de turismo lo estás subutilizando y subdesarrollando y la economía del conocimiento corre con una mochila pesada”.

Al ser consultado sobre el valor real de la divisa, Rapetti evitó dar un número fijo, aunque citó referencias de mercado. “El índice Big Mac te da $ 1850 más o menos”, comentó. De todas formas, el especialista remarcó que el valor actual no requiere de una “pequeña corrección”, pero que tampoco tiene que ser “exageradamente más alto”.

Citando un trabajo de Pablo Gerchunoff y Horacio de León, introdujo el concepto de la “paradoja populista”. Explicó que históricamente a los gobiernos les seduce el tipo de cambio bajo porque es una medida “popular” . Sin embargo, advirtió que existe “una relación entre la productividad de un país y el ingreso en dólares” de los habitantes.

A modo de comparación, Rapetti mencionó la situación local con la de Alemania o Corea. Explicó que un empresario puede tener la misma maquinaria y eficiencia interna que en Europa, pero falla al salir a la calle. “Salís de la puerta de la fábrica y tenés el Estado argentino”, aseveró.

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En paralelo, el economista también cuestionó la idea de que el tipo de cambio flote libremente: “No es cierto (que flote), el Banco Central acumuló un montón de reservas. Si no lo hubiera hecho, el dólar no sería el de hoy, sería mucho más bajo”.

Finalmente, destacó que la estrategia financiera del Gobierno, incluyendo el mercado de futuros y los instrumentos dólar-link, condicionan el escenario. “Todo eso influye. Entonces, si compraras más reservas tendrías el tipo de cambio más alto”. completó.