Si bien el Gobierno sostiene que la morosidad de las familias y empresas es “un problema entre privados”, el Banco Central recogió el guante este jueves y publicó una guía para que los usuarios cuenten con información antes de tomar un crédito.

En ella, recomienda comparar el costo financiero total, las tasas de interés, los plazos y las condiciones de pago permite evaluar mejor las alternativas disponibles.

“Evaluar distintas alternativas antes de contratar un préstamo permite conocer cuánto costará el financiamiento y qué compromisos implica. Antes de elegir una opción, conviene revisar la tasa de interés, el Costo Financiero Total (CFT), las cuotas, las comisiones y las condiciones del contrato”, sugiere el BCRA en su página web.

¿Qué es un préstamo personal?

Un préstamo personal es un crédito de dinero que te otorga una entidad financiera para un propósito específico, con el compromiso de devolverlo según las condiciones pactadas.

El BCRA recomienda antes de contratar un crédito (hipotecario, prendario o personal) comparar qué ofrecen distintas entidades y evaluar:

– Tasa de interés:

– Fija: no cambia durante todo el plazo del préstamo.

– Variable: puede subir o bajar según la referencia acordada.

– Costo Financiero Total (CFT): incluye intereses, comisiones, seguros y otros cargos. Es el indicador que muestra cuánto vas a pagar realmente.

– Plazo y cantidad de cuotas.

– Comisiones: hay cargos que no pueden cobrarte, como ciertas comisiones por cancelación anticipada.

Importancia del contrato

“Al firmar el contrato, estás aceptando las obligaciones y derechos que figuran allí. Por eso, antes de firmar:

– Leé atentamente todas las cláusulas.

– Verificá que se detallen:

– Condiciones del préstamo.

– Tasas y comisiones.

– Formas de pago.

– Qué sucede si hay demora en el pago de las cuotas".

“Guardá siempre una copia del contrato”, sugiere la entidad.

¿Qué pasa si te rechazan un crédito?

Un préstamo puede ser rechazado por distintos motivos:

– Ingresos considerados insuficientes por la entidad.

– Falta o inconsistencia en la documentación.

– Tu situación en la Central de Deudores del sistema financiero.

Para conocer tu situación crediticia:

1) Ingresá a la Central de Deudores del BCRA.

2) Escribí tu CUIT o CUIL.

3) Consultá si tenés deudas, con qué entidades, el monto y la situación asignada.

“Si la información es incorrecta, debés dirigirte a la entidad que informó la deuda para pedir la actualización o seguir las indicaciones de “¿Qué puedo hacer si mi información en la Central de Deudores no está actualizada?”, concluyó el Central.