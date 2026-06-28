El consumo no encuentra piso: sigue la caída en los supermercados y se profundiza en mayoristas

En esta noticia Inflación en junio: el dato clave sobre alimentos que celebra el Gobierno

Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, expresaron su expectativa de que la inflación perforará el 2% en los próximos meses.

“La Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento”, aseguró Milei semanas atrás durante su participación en el Latam Economic Forum. En esa oportunidad, el presidente sostuvo que el dato en el índice de precios no es el que aspira el Gobierno, pero prometió un cambio del panorama económico.

Por su parte, Caputo sostuvo que la economía avanza hacia una convergencia con los niveles internacionales de inflación. “No tenemos ninguna duda de que, siguiendo la ortodoxia fiscal y monetaria que estamos teniendo, vamos a converger a inflaciones internacionales en los próximos meses”, afirmó el ministro en la 31° Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda.

En ese sentido, el último relevamiento de la consultora LCG arrojó que durante la cuarta semana de junio no hubo aumentos en los precios de alimentos y bebidas relevados. El dato se produce tras variaciones de 0,1%, 0,6% y -0,3% en las tres primeras semanas del mes.

Si bien puede generar expectativa para romper la barrera de los dos puntos, se espera que otros ítems como transporte y servicios sumen presión al índice nacional de junio.

Inflación en junio: el dato clave sobre alimentos que celebra el Gobierno

La medición, que releva semanalmente precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, señaló que “la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas cayó a 1,5% (-0,4 pp)”.

Según el documento, las subas semanales en verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) fueron compensadas por otros sectores. Concretamente, la baja en el precio de las carnes (-0,4%) y de las frutas (-1,3%) actuó como el principal contrapeso en los últimos siete días.

Otros cinco segmentos presentaron deflación: condimentos y otros productos alimenticios (-4,6%); aceites (-1,3%); azúcar, miel, dulces y cacao (-0,6%); productos lácteos y huevos (-0,1%); y productos de panificación, cereales y huevos (-0,1%).

LCG puntualizó que la inflación semanal mostró menor dispersión y presencia de valores extremos respecto de la semana anterior. Al mismo tiempo, la consultora recalcó que el porcentaje de productos con bajas mantuvo una tendencia positiva.

Al analizar la variación mensual, el estudio advirtió que el rubro carnes se mantuvo como el principal motor de la inflación, con un alza del 3,5%. En tanto, otros tres productos superaron el 1,5% promedio: verduras (4,4%); azúcar, miel, dulces y cacao (2,8%); y condimentos y otros productos alimenticios (1,9%).

Por debajo del promedio se ubicaron productos lácteos y huevos (0,9%), aceites (0,8%), bebidas (0,4%) y comidas listas para llevar (0,2%). Con valores negativos quedaron frutas (-0,6%) y productos de panificación, cereales y pastas (-1,5%).