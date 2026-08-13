La inflación en España vuelve a acelerar y obliga al Gobierno a reforzar una de las medidas destinadas a contener el impacto del encarecimiento de la energía. El IPC de julio se situó finalmente en el 3,6% interanual, cuatro décimas por encima del registrado en junio.

Detrás del repunte aparecen especialmente los combustibles, la electricidad y los costes relacionados con la vivienda. El dato más significativo está en el precio del gasóleo, que aumentó un 15,7% en julio y superó el límite establecido por el Ejecutivo para reforzar automáticamente las ayudas.

Como consecuencia, en septiembre se activará una rebaja del gasóleo de 20 céntimos por litro en el impuesto sobre hidrocarburos. La reducción inicialmente prevista para ese mes era de solo cinco céntimos.

El gasóleo sube un 15,7 % y activa una rebaja de 20 céntimos por litro

El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó una décima al alza el IPC de julio, hasta situarlo en el 3,6%. El transporte fue uno de los principales responsables: su tasa anual escaló más de un punto y alcanzó el 6,2%.

Los combustibles líquidos se encarecieron un 31,5% en julio, en un contexto marcado por la persistencia del impacto del conflicto de Oriente Medio sobre los mercados internacionales. Dentro de este grupo, el gasóleo aumentó un 15,7 % y la gasolina un 7,3%.

Ese 15,7 % resulta clave. El decreto de medidas aprobado para contener el impacto económico de la guerra en Irán establecía un umbral del 15 %. Al superarlo el precio del gasóleo, se activa automáticamente la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta.

Por ello, la rebaja del gasóleo mediante el impuesto sobre hidrocarburos llegará en septiembre a 20 céntimos por litro, frente a los cinco céntimos que estaban previstos dentro del calendario ordinario de retirada gradual de las medidas.

Gasolina, electricidad y gas quedan fuera de la nueva rebaja reforzada

La situación será diferente para quienes utilicen gasolina. Su precio aumentó un 7,3%, por debajo del límite del 15%, por lo que seguirá vigente el calendario ordinario y la rebaja fiscal será de cinco céntimos por litro en septiembre.

Tampoco se cumple la condición necesaria para recuperar las bonificaciones fiscales reforzadas sobre la electricidad y el gas. La electricidad aumentó un 8,4% en julio, mientras que el gas natural registró un incremento del 4,1%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recuerda que el decreto tiene “un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso”.

El mecanismo permite, por tanto, incrementar nuevamente la protección cuando los precios energéticos superen determinados límites. En julio, solo el precio del gasóleo cruzó el umbral necesario para activar esa salvaguarda.

La inflación sube al 3,6% y la CEOE advierte sobre nuevos riesgos

El avance de los carburantes también está teniendo un efecto directo sobre la inflación en España. Además del transporte, la vivienda presionó al alza: su variación anual alcanzó el 5,7%, un punto más que durante el mes anterior, principalmente por el encarecimiento de la electricidad.

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados por su mayor volatilidad, se situó en el 3%, una décima por encima del dato correspondiente a junio.

La CEOE mantiene por ahora su previsión de una inflación media anual del 3,1% en 2026, siempre que la complicada situación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz avance hacia la normalización.

Sin embargo, la patronal advierte de riesgos al alza si se prolonga el conflicto con Irán. Además, recuerda que la mayoría de las medidas del Gobierno destinadas a amortiguar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio ya fueron retiradas.

Según sus cálculos, si la reducción del impuesto sobre hidrocarburos se hubiera eliminado completamente en julio, la inflación general podría haber alcanzado el 4,1%.

La cesta de la compra da un respiro pese al repunte general del IPC

Mientras los carburantes impulsaron el IPC de julio, los alimentos tuvieron una evolución mucho más moderada. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 1,6% interanual, tres décimas menos que en junio y la menor subida desde 2021.

Además, en comparación con junio, la cesta de la compra se abarató un 0,7%. Las frutas frescas tuvieron un papel destacado al registrar una caída mensual del 4,5%, mientras que las legumbres y hortalizas frescas bajaron un 2,6 %.

La fotografía cambia al observar algunos productos concretos en términos interanuales. Los huevos cuestan un 13,4% más que hace un año y la carne de vacuno se encareció un 9,9%. También aumentaron el pescado, un 7,7%, y la carne de ovino, un 6,4%.

En sentido contrario, el azúcar bajó un 2,5% respecto a julio de 2025 y las frutas frescas se abarataron un 2%. De esta forma, la moderación de los alimentos contrasta con la fuerte presión que los productos energéticos ejercen actualmente sobre la inflación en España.

El Cronista

El Gobierno asegura que las medidas han reducido la inflación

El Ministerio de Economía sostiene que las medidas adoptadas están cumpliendo el objetivo de “amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares”.

Según los cálculos trasladados por el Ejecutivo, las medidas habrían contribuido a reducir la inflación en aproximadamente un punto de media durante los últimos meses.

El Gobierno sostiene, además, que “el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60% de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán”.

La evolución de los carburantes seguirá siendo uno de los indicadores centrales durante los próximos meses. Por ahora, el salto del precio del gasóleo ha sido suficiente para modificar las ayudas previstas para septiembre y llevar la rebaja del gasóleo a 20 céntimos por litro.