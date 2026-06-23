Las dificultades en términos de ingresos continúan creciendo y cada vez más argentinos tienen complicaciones tanto para sostener sus gastos como para afrontar sus obligaciones.

En consecuencia, las expectativas sobre una mejora en el horizonte empeoran y el malestar económico pasó de ser una fase transitoria a transformarse en un carácter social estructural.

Así lo señaló el último Monitor de Opinión Pública (MOP) realizado por la consultora Zentrix, que reflejó que la evaluación negativa de la economía personal y nacional empeoró.

De acuerdo a los datos del informe, “una parte amplia de la sociedad ya no interpreta el presente como una fase breve de ajuste, sino como un régimen de vida marcado por restricción, incertidumbre y pérdida de capacidad de planificación“.

Según el relevamiento, el problema trasciende la caída del poder adquisitivo: la expectativa de control sobre la propia trayectoria cotidiana se debilita.

“Cuando la economía doméstica obliga a recalcular consumos, postergar decisiones y naturalizar privaciones, el deterioro material se transforma en clima social. La distancia entre el dato oficial y la percepción cotidiana revela una fractura entre estabilización macroeconómica y experiencia social”, plantea el estudio.

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Poder adquisitivo y el muro del día 20 que impacta entre el electoral de Milei

El informe, realizado sobre 1315 casos a nivel nacional, reveló que más de la mitad de la población no logra llegar al día 20 de cada mes. El documento señala que el 64,4% reconoció que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta ese día.

Luego, se analizó la diferencia entre votantes oficialistas y opositores. Entre quienes votaron al oficialismo en 2025, solo el 47,7% sostuvo que llega al 20 del mes. Un 24,8% aseguró que completa el mes sin problemas económicos, mientras que el 24% manifestó que puede ahorrar.

La mirada negativa se profundizó en la oposición: un 69,4% dijo que se queda sin plata el día 20 y solo 22,9% alcanza a llegar a fin de mes. En tanto, apenas un 5% manifestó que tiene posibilidad de ahorrar.

Otro de los ejes de la encuesta tuvo que ver con la percepción sobre la economía cotidiana de los encuestados. En este sentido, el 42,5% calificó su situación personal como “mala” o “muy mala”. En tanto, la evaluación que la población hace sobre la economía nacional también es crítica. El 59,5% respondió que la coyuntura económica del país es negativa.

Salario, por detrás de la inflación

Para una mayoría el salario sigue corriendo detrás del costo de vida. En detalle, el 85,1% afirmó que su salario perdió frente a la inflación contra el 11,3% que respondió afirmativamente.

En este apartado, Zentrix destacó que el deterioro del poder adquisitivo atraviesa a ambos grupos políticos y que, “incluso entre votantes oficialistas, una mayoría reconoce que su salario no le gana a la inflación”.

En suma, un 66,2% de quienes votaron al oficialismo admitió que su salario no le gana a la inflación frente a un 25,8% que respondió que sí. Solo el 8,1% optó por no responder.

Zentrix también mostró la evolución de la percepción salarial frente a la inflación desde septiembre de 2025 a mayo de 2026. En septiembre de 2025, el 77% respondió que su salario no le ganaba a la inflación. Ese porcentaje saltó en marzo de 2026, cuando llegó a 86,6%.

Por su parte, el porcentaje de quienes contestaron positivamente se redujo: en septiembre de 2025, el 19,8% respondió que sí, mientras que en mayo de 2026 solo el 11,3% mantuvo esa percepción favorable.

6 de cada 10 argentinos pidió cambios en el plan de Milei

Cómo último dato destacado, la firma marcó que 6 de cada 10 argentinos pidió cambios en el plan económico de Javier Milei. Un 40,8 % de los consultados cree que Milei debe cambiar “por completo” su programa económico, mientras otro 18,3 % piensa que debe por lo menos hacer algún tipo de modificación en su plan.

Un 45 % considera que la situación económica de Argentina es “muy mala” y otro 14,5 % la evalúa como “mala”. Por último, y de cara a los comicios presidenciales de octubre de 2027, seis de cada diez encuestados anticipó que definirá su voto por la situación económica del país o la suya personal.