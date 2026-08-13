El agro podría sumar 50.000 hectáreas que hoy no se pueden usar: qué tiene que pasar
El Congreso nacional tiene en carpeta dos proyectos para habilitar 50.000 nuevas hectáreas para la producción agrícola. Se trata de terrenos públicos pero sus potenciales arrendatarios difieren según la iniciativa.
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