El nivel del tipo de cambio suscita debates constantes, entre las críticas por atraso y la consideración de que su valuación depende del mercado. Medido en dólares, Argentina es más barato que el promedio de la región, aunque algunos rubros siguen muy por encima. Sin embargo, hay dicotomías: la indumentaria sigue siendo la más cara de la región, pero es la que más se abarató. En febrero, el avance de la inflación y la retracción del tipo de cambio hizo que Argentina vuelva a encarecerse en dólares. Según analizó Fundar en base a datos del Programa de Comparación de Precios Internacionales del Banco Mundial, Argentina se encareció 5,9% en febrero por la suba del 2,9% de la inflación y una contracción del 2,8% del tipo de cambio. En comparación con el promedio de la región, que se encareció un 3% en el mismo período, nuestro país duplicó su encarecimiento en moneda dura. Sin embargo, en comparación con la región, Argentina está un 4% más barato que el promedio. Respecto de los países vecinos, quedó en mitad de tabla, siendo el costo de vida más barato que en Uruguay, México y Chile, pero más caro que Colombia, Ecuador y Paraguay. Además, el costo de vida local superó en febrero al de Brasil. Respecto de los rubros, Argentina es más cara al promedio regional en cinco de los once rubros: indumentaria, educación, restaurantes, comunicación y equipamiento del hogar. Dentro de toda Latinoamérica, somos los más caros en restaurantes e indumentaria. Argentina se mantiene más barato que el promedio registrado en la región en rubros como transporte, alimentación, educación, vivienda y servicios, alcohol y tabaco y salud. En ninguno de estos rubros se posiciona como el más barato de la región, pero en promedio es más barato en más rubros (siete en total) que la media rubros con “ventaja” En comparación con años anteriores, en febrero el país estuvo un 4,2% más barato que cuando asumió Milei, pero un 63% más caro que en 2021. El orden de precios relativo fue un hecho, pero todavía tiene correcciones por delante. Un reflejo de ello es que, en los rubros en los que somos regionalmente más caros (indumentaria, educación, recreación y equipamiento del hogar), son los rubros que más bajaron de precio en comparación. Mientras tanto, se encareció significativamente las comunicaciones y vivienda y servicios, principalmente por la quita de subsidios a las tarifas de servicios. En el último año, el costo de vida en dólares se contrajo un 14,5%. Indumentaria fue el rubro que más cayó, mientras que educación fue el que más aumentó en comparación. Desde noviembre de 2023, comunicaciones, vivienda, servicios y transporte fueron los rubros con mayores subas. En el resto, Argentina se abarató respecto de los países vecinos.